Match Strasbourg - Crystal Palace en direct commenté
4e journée de UEFA Europa Conference League - jeudi 27 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et Crystal Palace (UEFA Europa Conference League, 4e journée)
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et Crystal Palace en France ?
Le match est à suivre en direct le 27 novembre 2025 à 21:00 sur CANAL+.
- Où voir le match Strasbourg Crystal Palace en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Strasbourg et Crystal Palace ?
Strasbourg : le coach L. Rosenior a choisi une formation en 3-4-2-1 : M. Penders, M. Sarr, I. Doukouré, L. Høgsberg, D. Moreira, V. Barco, S. El Mourabet, G. Doué, J. Enciso, S. Nanasi, E. Emegha.
Crystal Palace : de son côté, l'équipe dirigée par O. Glasner évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : D. Henderson, M. Guéhi, M. Lacroix, J. Canvot, T. Mitchell, J. Lerma, W. Hughes, D. Muñoz, Yeremy Pino, I. Sarr, J. Mateta.
- Qui arbitre le match Strasbourg Crystal Palace ?
Javier Alberola Rojas est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Strasbourg Crystal Palace ?
Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.
- Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg Crystal Palace ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 27 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.