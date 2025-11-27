Menu Rechercher
UEFA Europa Conference League 2025/2026 4e journée
Strasbourg
0 - 0
20'
Crystal Palace
Diffusé sur CANAL+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Classement live 6 Strasbourg 8 9 Crystal Palace 7
Possession 65% Strasbourg Crystal Palace
Tirs 4 2 1 2 1 2
Compositions Strasbourg 3-4-2-1 Crystal Palace 3-4-2-1
Prono

Qui va gagner ?
1 RCSA N NUL 2 CRY
187 participants Terminé
Stats joueurs

Tirs (%)
#1 Logo Crystal Palace Jean-Philippe Mateta 1/2 50%

Analyse avant-match

Série en cours
D
V
V
D
V
V
N
V
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Maxi Oyedele Maxi Oyedele Inconnu Ben Chilwell Ben Chilwell Maladie Karl-Johan Johnsson Karl-Johan Johnsson Blessure à la main Abdoul Ouattara Abdoul Ouattara Ischio-jambiers Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure au mollet
Eddie Nketiah Eddie Nketiah Coup Marc Guéhi Marc Guéhi Inconnu Daniel Muñoz Daniel Muñoz Inconnu Adam Wharton Adam Wharton Blessure à l'aine Nathaniel Clyne Nathaniel Clyne Maladie Rio Solomon Cardines Rio Solomon Cardines Blessure à l'aine Caleb Kporha Caleb Kporha Blessure au dos

Match Strasbourg - Crystal Palace en direct commenté

4e journée de UEFA Europa Conference League - jeudi 27 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et Crystal Palace (UEFA Europa Conference League, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de UEFA Europa Conference League entre Strasbourg et Crystal Palace. Ce match aura lieu le jeudi 27 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Strasbourg et Crystal Palace.

On en parle

Arbitres

Javier Alberola Rojas arbitre principal
0
2
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Alfredo Rodríguez Moreno arbitre assistant
Carlos Álvarez Fernández arbitre assistant
Víctor García Verdura quatrième arbitre
Francisco José Hernández Maeso arbitre VAR
Juan Martínez Munuera arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade de la Meinau Strasbourg
Stade de la Meinau
  • Année de construction : 1906
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 32047
  • Affluence moyenne : 18037
  • Affluence maximum : 29000
  • % de remplissage : 67

Match en direct

Date 27 novembre 2025 21:00
Compétition UEFA Europa Conference League
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 4
Diffusion CANAL+
Code RCSA-CRY
Zone Europe
Équipe à domicile Strasbourg
Équipe à l'extérieur Crystal Palace
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et Crystal Palace en France ?

Le match est à suivre en direct le 27 novembre 2025 à 21:00 sur CANAL+.

Où voir le match Strasbourg Crystal Palace en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Strasbourg et Crystal Palace ?

Strasbourg : le coach L. Rosenior a choisi une formation en 3-4-2-1 : M. Penders, M. Sarr, I. Doukouré, L. Høgsberg, D. Moreira, V. Barco, S. El Mourabet, G. Doué, J. Enciso, S. Nanasi, E. Emegha.

Crystal Palace : de son côté, l'équipe dirigée par O. Glasner évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : D. Henderson, M. Guéhi, M. Lacroix, J. Canvot, T. Mitchell, J. Lerma, W. Hughes, D. Muñoz, Yeremy Pino, I. Sarr, J. Mateta.

Qui arbitre le match Strasbourg Crystal Palace ?

Javier Alberola Rojas est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Strasbourg Crystal Palace ?

Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.

Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg Crystal Palace ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 27 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Top commentaires
Comparer les stats du match
