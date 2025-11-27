OL : Corentin Tolisso réagit à son premier triplé en carrière

Auteur d’un triplé lors du festival offensif de l’OL face au au Maccabi Tel-Aviv (6-0), ce jeudi soir, Corentin Toisso restera l’un des grands artisans du succès rhodanien. Une victoire permettant aux Gones de prendre la tête de cette phase de ligue de la Ligue Europa. Après la rencontre, le milieu de terrain français savourait logiquement au micro de Canal +.

La suite après cette publicité

«J’ai toujours dit que je rêvais de mettre un triplé donc je suis très content, j’ai pu aider l’équipe à marquer et je ne vais pas oublier ces trois buts. Je vais le faire signer par tout le staff et les coéquipiers et le donner à mon père. C’est une bonne chose d’être premier, on a fait de bonnes choses depuis le début de cette compétition même si on a péché sur le dernier match, on a de grandes ambitions, il faut rester à ces deux premières places, ça serait pas mal. Je fais une petite dédicace à Alexandre Lacazette après ce triplé».