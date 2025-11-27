Ligue Europa : l’OL en colle 6 au Maccabi Tel-Aviv et prend la tête, Stuttgart enchaîne, Nottingham Forest se rassure

Après la victoire de Lille et la nouvelle défaite de l’OGC Nice, la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue Europa se poursuivait avec neuf rencontres programmées à 21h. Vainqueur de ses trois premiers matches mais défait à Séville lors de la précédente journée, l’Olympique Lyonnais se rendait en Serbie, ce jeudi soir, pour défier les Israéliens du Maccabi Tel-Aviv, toujours à la recherche de leur première victoire dans cette campagne. Un déplacement périlleux à Backa Topola pour les hommes de Paulo Fonseca, bien décidés à s’accrocher au wagon de tête. Pour cette rencontre, les Rhodaniens, privés de Mata, Fofana, Ghezzal ou encore Nuamah, se présentaient en 3-5-2 avec un duo offensif composé de Sulc et Satriano. Un rendez-vous important qui débutait parfaitement pour les Gones.

L’OL déroule en Serbie

Appliqués et très sérieux dans les premiers instants, les Lyonnais trouvaient rapidement la faille. Sur un centre de De Carvalho, Tolisso butait sur Mishpati aux 5m50 mais Abner concluait au second poteau dans le but vide (0-1, 4e). Idéalement lancé, l’OL se faisait malgré tout une petite frayeur après une boulette de Tolisso mais Peretz ne cadrait pas (13e). Dans la foulée, Satriano, encore trouvé dans la surface, ne cadrait pas sa tête (15e). En contrôle et supérieur à son adversaire du soir, l’actuel 7e de Ligue 1 poursuivait son entreprise et faisait logiquement le break. Déjà menaçant quelques minutes plus tôt, Tolisso, servi par Abner, doublait la mise de la tête (0-2, 25e). KO debout, le Maccabi voyait cette soirée virer un peu plus au cauchemar lorsque Varela, blessé, devait céder sa place à Sagiv Shalom Jehezkel.

En démonstration, l’OL exultait encore sur la séquence suivante… Retenu dans la surface adverse, Sulc obtenait un penalty, que Niakhaté transformait sans trembler (0-3, 35e). Juste avant la pause, Davida tentait bien de réveiller les siens mais l’ailier israélien se faisait contrer (43e). Une timide offensive qui ne changeait cependant rien à la physionomie de cette rencontre. Dans un fauteuil, l’OL profitait de la faiblesse du Maccabi Tel-Aviv et déroulait son football. Au retour des vestiaires, le spectacle se poursuivait. Sur une nouvelle action d’école, Sulc trouvait Tolisso qui reprenait parfaitement au second poteau (0-4, 51e). Auteur d’un doublé, le capitaine des Gones voyait même triple dans la foulée sur un nouveau service de… Sulc (0-5, 53e). Une soirée historique permettant à Paulo Fonseca de gérer son effectif. Omniprésents dans cette rencontre, Sulc et Tolisso cédaient ainsi leur place à Merah et Karabec. Un coaching payant puisqu’à peine entré en jeu, le premier servait le second pour le 6e but du match (0-6, 62e).

Stuttgart et Nottingham Forest se replacent

Dans la dernière demi-heure, l’OL gérait tranquillement son avance face à des Israéliens totalement dépassés et réduits à dix en toute fin de match. Les jeunes Barisic, Gonçalves et Alejandro Gomes Rodriguez faisaient également leur apparition mais le tableau d’affichage, lui, n’évoluait plus. Qu’importe, avec ce succès XXL (6-0), l’OL se relance parfaitement avant de défier Nantes, ce dimanche, lors de la 14e journée de Ligue 1. Parmi les autres rencontres de la soirée, Stuttgart a enchaîné un deuxième succès de rang face aux Néerlandais du Go Ahead Eagles (4-0). Tombeur de l’OL lors de la précédente journée, le Real Betis a également confirmé (2-1) face au FC Utrecht. Sur la pelouse du Racing Genk, Bâle s’est incliné (1-2).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Lyon 12 5 +9 4 0 1 11 2 35 Maccabi TA 1 5 -13 0 1 4 1 14

A noter, enfin, les victoires de Bologne face à Slazbourg (4-1), de Nottingham Forest contre Malmö (3-0), de l’Etoile Rouge Belgrade, en infériorité numérique pendant plus d’une heure de jeu face au FCSB (1-0) et du Panathinaïkos (2-1) contre Sturm Graz. Au classement, l’OL occupe désormais la première place, à égalité de points avec Midtjylland, deuxième, et Aston Villa, troisième, mais avec une meilleure différence de buts. Pour le reste, le Real Betis est 10e. Nottingham Forest remonte à la 15 place, tout comme Stuttgart, désormais 13e. De son côté, Lille, large vainqueur du Dinamo Zagreb, occupe la 9e place, bien loin de l’OGC Nice, lanterne rouge après cinq journées…

Tous les résultats de 21 heures

Betis Séville 2-1 FC Utrecht : Cucho Hernandez (42e) et Ezzalzouli (50e) / Rodriguez (55e)

Bologne 4-1 RB Salzbourg : Odgaard (26e), Dallinga (51e), Bernardeschi (53e) et Orsolini (86e) / Vertessen (33e)

Etoile Rouge Belgrade 1-0 FCSB : Bruno Duarte (50e)

Go Ahead Eagles 0-4 VfB Stuttgart : Leweling (20e, 35e), El Khannouss (59e) et Bouanani (90+4e)

Racing Genk 2-1 FC Bâle : Hyeon-gyu Oh (14e), Karetsas (45+2e) / Otele (57e)

Maccabi Tel-Aviv 0-6 OL : Abner (4e), Tolisso (25e, 51e, 53e), Niakhaté (35e) et Karabec (62e)

Nottingham Forest 3-0 Malmö FF : Yates (27e), Kalimuendo (44e) et Milenkovic (59e)

Panathinaïkos 2-1 Sturm Graz : Swiderski (18e) et Calabria (74e) / Kiteishvili (34e)

Glasgow Rangers 1-1 Braga : Tavernier (45+3e, sp) / Martinez (69e)