Ligue Europa : Nice encore ridiculisé à Porto, Lille explose le Dinamo Zagreb

En Ligue des Champions comme en Ligue Europa, les destins commencent à prendre forme. Certains clubs tracent vers leur route vers le printemps quand d’autres comme Nice ne passeront, a priori, pas l’hiver. Face au Porto de leur ancien coach Francesco Farioli, les Aiglons ont fidèlement respecté le folklore local avec une nouvelle défaite (3-0), de quoi rester dans le ton habituel (leur 5e revers en 5 matchs de C3 cette saison). Cette fois, ils ont montré leur sens du timing en encaissant un but après 18 secondes de jeu, une performance rare. Moffi perdait un ballon à proximité de sa surface, Abdi et Bard s’illustraient par une parodie d’intervention face à Pepê, et Veiga, soigneusement oublié, ajustait Diouf d’un plat du pied dévié (1e).

De son côté, Terem Moffi avait manifestement du mal à choisir son camp. Quand le Nigérian n’était pas coupable à proximité de son but, il l’était dans la surface adverse par sa maladresse. Tout le contraire de Gabri Veiga, impeccable et clinique dans la zone de vérité. Trouvé après un joli travail de Froholdt sur le côté, l’Espagnol entrait dans la défense niçoise comme dans du beurre, laissant Clauss et Mendy plantés comme deux lampadaires, et terminait du gauche face au pauvre Diouf, laissé à l’abandon (33e, 2-0). La messe était dite mais le sort allait encore s’acharner sur Nice. Ce qui ressemblait à un coup-franc pour les Aiglons se transformait finalement en un penalty pour Porto après un contact entre Dante et Samu. L’autre Espagnol de Porto se faisait justice (61e, 3-0) et permettait aux Niçois de franchir un nouveau palier : ils n’étaient plus 35es, mais bien 36es après ce but. Kevin Carlos trouvait le moyen d’envoyer le ballon au-dessus du but (70e), une petite contribution de plus à la débâcle générale de Nice.

Lille peut continuer de caresser le rêve d’un top 8

Pour le football français, l’unique coin de ciel bleu de 18h45 est donc venu de Lille, seul à éclairer une soirée autrement bien grise. Les Dogues ont fait le métier en triomphant du Dinamo Zagreb (4-0), sans trop de soucis. Si Bakrar s’était vu refuser un but de la tête pour une poussette sur Meunier assez tôt dans le match (7e), les hommes de Genesio se sont vite remis la tête à l’endroit. Correia a confirmé l’adage selon lequel l’appel déclenche la passe, et pas l’inverse. Le Portugais se fendait d’une accélération de dragster dans le dos de la défense croate, et concluait d’un plat du pied après une sucrerie d’Haraldsson dans l’intervalle (21e, 1-0).

Proche de faire le break sur un nouveau centre de l’inoxydable Perraud, Igamane endossait finalement le costume du passeur pour Mukau. Il crochetait vers l’intérieur dans la surface et trouvait le Congolais, froid comme la glace devant Filipovic (36e, 2-0). Le Marocain gâchait ensuite une grosse occasion, mais se rachetait vite d’un plat du pied sur une nouvelle offrande d’Haraldsson (69e, 3-0). André finissait le travail après une frappe mal repoussée d’Ethan Mbappé (86e, 4-0). Lille est provisoirement 7e et peut encore rêver d’une qualification directe pour la phase finale. Dans les autres rencontres, le leader Midtjylland a été battu par la Roma après avoir remporté ses quatre premiers matchs (2-1). Aston Villa a fait le job face aux Young Boys (2-1), tandis que Robin van Persie a fait entrer son fils Shaqueel lors de la défaite de Feyenoord contre le Celtic Glasgow (1-3).

