Match Porto - Nice en direct commenté
5e journée de UEFA Europa League - jeudi 27 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Porto et Nice (UEFA Europa League, 5e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de UEFA Europa League entre Porto et Nice. Ce match aura lieu le jeudi 27 novembre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Porto et Nice.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Porto et Nice en France ?
Le match est à suivre en direct le 27 novembre 2025 à 18:45 sur CANAL+ SPORT.
- Où voir le match Porto Nice en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Porto et Nice ?
FC Porto : le coach F. Farioli a choisi une formation en 4-3-3 : Diogo Costa, Francisco Moura, J. Kiwior, P. Rosario, Alberto Costa, Gabri Veiga, A. Varela, V. Froholdt, D. Gül, Samu Aghehowa, Pepê.
OGC Nice : de son côté, l'équipe dirigée par F. Haise évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : Y. Diouf, M. Bard, Dante, A. Mendy, A. Abdi, M. Sanson, C. Vanhoutte, J. Clauss, S. Diop, T. Moffi, M. Cho.
- Qui arbitre le match Porto Nice ?
Matej Jug est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Porto Nice ?
Porto accueille le match au Estádio Do Dragão.
- Quelle est la date et l'heure du match Porto Nice ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 27 novembre 2025, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué des buts pour Porto ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Porto : Gabri Veiga 1' 33'.