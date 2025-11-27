Menu Rechercher
2 - 0
45+1'
UEFA Europa League 2025/2026 5e journée
Porto
2 - 0
45+1'
Nice
Regarder en direct sur CANAL+ SPORT
Temps forts
33'
2 - 0
Gabri Veiga (PD V. Froholdt)
1'
1 - 0
Gabri Veiga (PD Pepê)
Voir le live commenté
Classement live 5 Porto 10 35 Nice 0
Possession 63% Porto Nice
Tirs 4 2 4 2 0 4
Grosses occasions créées 100% Porto 1 Nice 0
Compositions Porto 4-3-3 Nice 3-4-3
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo FC Porto Victor Froholdt 1
Tirs (%)
#1 Logo FC Porto Gabri Veiga 2/2 100%
Dribbles réussis
#1 Logo FC Porto Alberto Costa 3 #2 Logo FC Porto Samuel Omorodion 2
Fautes subies
#1 Logo OGC Nice Mohamed-Ali Cho 2
Tirs (%)
#1 Logo OGC Nice Morgan Sanson 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo OGC Nice Mohamed-Ali Cho 4/4 100% #2 Logo FC Porto Alberto Costa 6/7 86% #3 Logo OGC Nice Charles Vanhoutte 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo OGC Nice Sofiane Diop 2 #2 Logo FC Porto Pablo Rosario 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo OGC Nice Sofiane Diop 0/6 0% #2 Logo OGC Nice Ali Abdi 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo OGC Nice Ali Abdi 3
Passes (%)
#1 Logo FC Porto Francisco Moura 35/37 95% #2 Logo FC Porto Jakub Kiwior 52/55 95% #3 Logo FC Porto Pablo Rosario 49/52 94%

Série en cours
V
V
N
V
V
D
D
D
D
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Martim Fernandes Martim Fernandes Blessure musculaire
Moïse Bombito Moïse Bombito Fracture de la jambe Morgan Sanson Morgan Sanson Blessure à la cuisse Jonathan Clauss Jonathan Clauss Blessure à la cuisse Salis Abdul Samed Salis Abdul Samed Blessure à l'aine Juma Bah Juma Bah Blessure au mollet Dante Dante Blessure au genou Hicham Boudaoui Hicham Boudaoui Blessure à la hanche Sofiane Diop Sofiane Diop Maladie Tanguy Ndombélé Tanguy Ndombélé Inconnu Charles Vanhoutte Charles Vanhoutte Blessure à l'aine

Match Porto - Nice en direct commenté

5e journée de UEFA Europa League - jeudi 27 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Porto et Nice (UEFA Europa League, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de UEFA Europa League entre Porto et Nice. Ce match aura lieu le jeudi 27 novembre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Porto et Nice.

Arbitres

Matej Jug arbitre principal
0.3
3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Manuel Vidali arbitre assistant
Matej Žunič arbitre assistant
Rade Obrenović quatrième arbitre
Guillermo Cuadra Fernández arbitre VAR
Alen Borošak arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estádio Do Dragão Porto
Estádio Do Dragão
  • Année de construction : 2003
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 50399
  • Affluence moyenne : 35043
  • Affluence maximum : 50027
  • % de remplissage : 69

Match en direct

Date 27 novembre 2025 18:45
Compétition UEFA Europa League
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 5
Diffusion CANAL+ SPORT
Code POR-OGCN
Zone Europe
Équipe à domicile FC Porto
Équipe à l'extérieur OGC Nice
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Porto et Nice en France ?

Le match est à suivre en direct le 27 novembre 2025 à 18:45 sur CANAL+ SPORT.

Où voir le match Porto Nice en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Porto et Nice ?

FC Porto : le coach F. Farioli a choisi une formation en 4-3-3 : Diogo Costa, Francisco Moura, J. Kiwior, P. Rosario, Alberto Costa, Gabri Veiga, A. Varela, V. Froholdt, D. Gül, Samu Aghehowa, Pepê.

OGC Nice : de son côté, l'équipe dirigée par F. Haise évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : Y. Diouf, M. Bard, Dante, A. Mendy, A. Abdi, M. Sanson, C. Vanhoutte, J. Clauss, S. Diop, T. Moffi, M. Cho.

Qui arbitre le match Porto Nice ?

Matej Jug est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Porto Nice ?

Porto accueille le match au Estádio Do Dragão.

Quelle est la date et l'heure du match Porto Nice ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 27 novembre 2025, coup d'envoi 18:45.

Qui a marqué des buts pour Porto ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Porto : Gabri Veiga 1' 33'.

Top commentaires
Comparer les stats du match
