Nice : Yehvann Diouf vole au secours de Franck Haise

Yehvann Diouf appelle à l’unité. Après la nouvelle défaite de Nice sur le terrain de Porto (3-0) hier soir, le portier sénégalais a pris la défense de son entraîneur Franck Haise, vivement contesté. Si Nice reste aujourd’hui sur cinq défaites consécutives, l’ancien gardien de Reims estime que le groupe en est en grande partie responsable.

«Ce n’est pas lui le problème, c’est tout le monde. On est tous dans le même bateau, le coach, les joueurs. On sait que tout n’est pas parfait de notre côté, a souligné Diouf. On essaye de faire au mieux, lui aussi. On est concernés par ce qu’il dit. On a vraiment à cœur de faire au mieux pour sortir de cette situation. Et comme je l’ai dit, on est ensemble.»