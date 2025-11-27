FC Porto-Nice : les compositions officielles

Suite de la Ligue Europa aujourd’hui avec la 5e journée. Toujours vierge de point dans cette phase de ligue et sur une série de 4 défaites consécutives toutes compétitions confondues, Nice effectue un périlleux déplacement sur la pelouse de Porto où il retrouve son ancien entraîneur, Francesco Farioli. Les Aiglons doivent enfin réagir pour enrayer la spirale infernale, 6 jours après l’humiliation subie contre l’OM à l’Allianz Riviera (1-5).

Après avoir aligné une équipe mixte en Coupe du Portugal le week-end dernier face à Sintrense club de D3 (succès 3-0), le coach des Lusitaniens titularise à nouveau ses meilleurs joueurs, dans son habituel 4-3-3. À noter la présence dans le XI d’un visage bien connu des supporters niçois, Pablo Rosario, qui évoluera en défense centrale.

Pour Franck Haise, pas de surprise également dans le dispositif, c’est un 3-4-3 qui est proposé par l’entraîneur azuréen, avec un retour de choix en la personne du capitaine Dante, aligné au cœur de la défense centrale. Au total, ce sont 3 changements qui ont été effectués après la débâcle face à l’OM puisque Ali Abdi et Morgan Sanson débuteront alors que Juma Bah, Kojo Peprah Oppong et Salis Abdul Samed vont s’asseoir sur le banc.

Les compositions officielles :

FC Porto (4-3-3) : Diogo Costa (cap.) – Alberto Costa, Rosario, Kiwior, Moura – Froholdt, Varela, Veiga – Pepê, Samu, Gül

Nice (3-4-3) : Diouf – Mendy, Dante (cap.), Bard – Clauss, Vanhoutte, Sanson, Abdi – Cho, Moffi, Diop.