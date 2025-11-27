Menu Rechercher
22'
UEFA Europa League 2025/2026 5e journée
Maccabi TA
0 - 1
22'
Lyon
Temps forts
4'
0 - 1
Abner
Voir le live commenté
Classement live 3 Lyon 12 35 Maccabi TA 1
Possession 77% Lyon Maccabi TA
Tirs 1 1 5 0 2 7
Grosses occasions créées 100% Lyon 1 Maccabi TA 0
Compositions Maccabi TA 5-4-1 Lyon 4-3-3
Qui va gagner ?
1 MTA N NUL 2 OL
292 participants Terminé
Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lyon Mathys de Carvalho 1 #2 Logo Lyon Ainsley Maitland-Niles 1
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Corentin Tolisso 1/2 50%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Maccabi Tel Aviv FC Raz Shlomo 2/2 100%

Série en cours
D
D
D
N
D
N
D
D
N
N
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Kristijan Belić Kristijan Belić Inconnu Hélio Sandro Oliveira Alves Varela Hélio Sandro Oliveira Alves Varela Blessure à la main
Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Ruben Kluivert Ruben Kluivert Blessure à la cheville Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Clinton Mata Clinton Mata Ischio-jambiers Rachid Ghezzal Rachid Ghezzal Ischio-jambiers Malick Fofana Malick Fofana Blessure à la cheville

Zeo Arite 18:51 Tous derrière Lyon ce soir ! 13 Répondre
Match Maccabi TA - Lyon en direct commenté

5e journée de UEFA Europa League - jeudi 27 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Maccabi TA et Lyon (UEFA Europa League, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de UEFA Europa League entre Maccabi TA et Lyon. Ce match aura lieu le jeudi 27 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Maccabi TA et Lyon.

Arbitres

Kristo Tohver arbitre principal
0
4.3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Silver Kõiv arbitre assistant
Sander Saga arbitre assistant
Kevin Kaivoja quatrième arbitre
Marko Liiva arbitre VAR
Tomasz Kwiatkowski arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

TSC Arena Bačka Topola
TSC Arena
  • Année de construction : 1930
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 4500
  • Affluence moyenne : 1815
  • Affluence maximum : 4500
  • % de remplissage : 38

Match en direct

Date 27 novembre 2025 21:00
Compétition UEFA Europa League
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 5
Diffusion CANAL+ FOOT
Code MTA-OL
Zone Europe
Équipe à domicile Maccabi Tel Aviv
Équipe à l'extérieur Olympique Lyonnais
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Maccabi TA et Lyon en France ?

Le match est à suivre en direct le 27 novembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Maccabi TA Lyon en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Maccabi TA et Lyon ?

Maccabi Tel Aviv : le coach Ž. Lazetić a choisi une formation en 5-4-1 : R. Mishpati, Heitor, R. Shlomo, T. Asante, R. Revivo, S. Abu Farhi, Hélio Varela, B. Lederman, I. Shahar, O. Davida, D. Peretz.

Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : R. Descamps, N. Tagliafico, M. Niakhaté, T. Tessmann, A. Maitland-Niles, C. Tolisso, T. Morton, M. de Carvalho, Abner, M. Satriano, P. Šulc.

Qui arbitre le match Maccabi TA Lyon ?

Kristo Tohver est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Maccabi TA Lyon ?

Bačka Topola accueille le match au TSC Arena.

Quelle est la date et l'heure du match Maccabi TA Lyon ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 27 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Lyon ?

Un seul but a été inscrit pour Lyon par Abner 4'.

