Match Maccabi TA - Lyon en direct commenté
5e journée de UEFA Europa League - jeudi 27 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Maccabi TA et Lyon (UEFA Europa League, 5e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de UEFA Europa League entre Maccabi TA et Lyon. Ce match aura lieu le jeudi 27 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Maccabi TA et Lyon.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Maccabi TA et Lyon en France ?
Le match est à suivre en direct le 27 novembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Maccabi TA Lyon en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Maccabi TA et Lyon ?
Maccabi Tel Aviv : le coach Ž. Lazetić a choisi une formation en 5-4-1 : R. Mishpati, Heitor, R. Shlomo, T. Asante, R. Revivo, S. Abu Farhi, Hélio Varela, B. Lederman, I. Shahar, O. Davida, D. Peretz.
Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : R. Descamps, N. Tagliafico, M. Niakhaté, T. Tessmann, A. Maitland-Niles, C. Tolisso, T. Morton, M. de Carvalho, Abner, M. Satriano, P. Šulc.
- Qui arbitre le match Maccabi TA Lyon ?
Kristo Tohver est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Maccabi TA Lyon ?
Bačka Topola accueille le match au TSC Arena.
- Quelle est la date et l'heure du match Maccabi TA Lyon ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 27 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Lyon ?
Un seul but a été inscrit pour Lyon par Abner 4'.