CdM 2026 : le nul contre l’Islande a des conséquences inattendues pour la France

Par Allan Brevi
1 min.
Didier Deschamps à l'Euro 2024 @Maxppp

Alors que la FIFA a officialisé la procédure et la composition des chapeaux pour le tirage au sort du Mondial 2026, un détail n’a pas échappé aux observateurs : la France, 3e du classement mondial en cette fin d’année, évitera l’Angleterre jusqu’à une éventuelle finale si les deux sélections terminent premières de leur groupe. Mais les Bleus auraient pu espérer un tableau encore plus clément. En effet, selon RMC Sport, un succès en Islande en octobre dernier leur aurait permis de dépasser l’Espagne et l’Argentine au classement FIFA, et donc de décrocher la première place avant le tirage du 5 décembre. En remportant ce match, les hommes de Didier Deschamps auraient atteint 1882,30 points, un total suffisant pour s’installer au sommet du football international.

En clair : le nul concédé à Reykjavik (2-2), au terme d’une prestation peu convaincante, les maintient finalement au 3e rang avec 1870 points. Ce scénario laisse quelques regrets, d’autant que l’équipe de France avait parfaitement réagi après l’ouverture du score islandaise grâce à Christopher Nkunku puis Jean-Philippe Mateta, avant de se faire reprendre presque immédiatement sur une erreur d’alignement coûteuse de Jules Koundé. Rien d’alarmant pour autant, mais un léger parfum de gâchis lorsqu’on sait qu’un seul match maîtrisé différemment aurait pu modifier le parcours théorique de l’équipe de France au Mondial…

