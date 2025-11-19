Classement FIFA : la France reste 3e, l’Italie chute, le Maroc aux portes du top 10

La FIFA vient de dévoiler son nouveau classement mondial. Un classement qui a son importance puisqu’il servira de base pour le tirage au sort de la phase de poules de la prochaine Coupe du Monde. Pour ce qui est des premières places, pas de changements. L’Espagne est toujours première, devant l’Argentine et la France.

L’Angleterre reste quatrième, tandis que le Brésil grimpe de deux places et pointe au cinquième rang. Le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique, l’Allemagne et la Croatie complètent le top 10. À noter que l’Italie en est sortie. Neuvième lors du précédent classement, la Nazionale est désormais douzième. Enfin, le Maroc (11e) a gagné une place et frappe désormais aux portes du top 10.

Voir l’intégralité du classement sur le site de la FIFA

Le classement (entre parenthèses la progression par rapport au classement précédent) :

Espagne (=) Argentine (=) France (=) Angleterre (=) Brésil (+2) Portugal (-1) Pays-Bas (-1) Belgique (=) Allemagne (+1) Croatie (+1)

Et ensuite : Maroc (11e, +1), Italie (12e, -3), Sénégal (19e, -1), Égypte (34e, -2), Algérie (35e, =), Tunisie (40e, +3), Côte d’Ivoire (42e, =), RD Congo (56e, +4)