La blague de Nico Williams au sujet de Lamine Yamal

Nico Williams, ailier gauche de l’Athletic Club, a taquiné son ami Lamine Yamal du FC Barcelone dans une interview accordée à GQ Hype, en soulignant la complicité entre les deux stars de la Roja. « Lamine (Yamal) a un talent incroyable et le prouve chaque jour, mais il sait que je suis comme un père pour lui », a-t-il plaisanté. Le jeune joueur de 23 ans, convoité par le Barça ces derniers étés, a également abordé son attachement profond à son club formateur et à la ville de Bilbao, qu’il considère comme sa famille et sa maison.

En effet, Nico Williams a confirmé que ses décisions sont guidées par ses sentiments ainsi que par sa famille : « ici à Bilbao, j’ai ma famille et mes proches avec qui je prends chaque décision. Jouer avec mon frère en Ligue des Champions est un rêve devenu réalité ». Il a aussi évoqué les ambitions de l’équipe nationale espagnole pour la prochaine Coupe du Monde, soulignant la confiance collective et l’importance de prouver sa valeur sur le terrain plutôt que dans les sondages, où l’Espagne fait office de favorite.