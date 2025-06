Le FC Barcelone va lancer l’assaut pour recruter Nico Williams !

Depuis un an, le feuilleton Nico Williams au FC Barcelone est sur toutes les bouches. Très proche de rejoindre la Catalogne l’an dernier, l’ailier de 22 ans était finalement resté une saison de plus à Bilbao avec son club formateur. Un choix qui s’expliquait par les difficultés financières du Barça, qui avait privilégié le recrutement onéreux de Dani Olmo à celui de l’une des révélations du dernier Euro en Allemagne. Enterrée l’été dernier, la rumeur envoyant Nico Williams en Catalogne est donc revenue dans les colonnes des médias espagnols ces dernières semaines.

La suite après cette publicité

Auteur d’une saison convaincante avec son club formateur (11 buts, 7 passes décisives en 45 matches), Nico Williams est toujours autant convoité à travers l’Europe. Selon plusieurs sources concordantes, le Bayern Munich et Arsenal sont encore en concurrence avec le Barça pour attirer l’Espagnol cet été. L’intérêt du club catalan était encore nébuleux ces derniers jours. Observant forcément le profil du Basque depuis plus d’un an, les Blaugranas avançaient à tâtons et la direction catalane n’était pas forcément certaine de formuler une offre pour recruter l’attaquant de Bilbao.

La suite après cette publicité

Joan Laporta et Hansi Flick veulent recruter Nico Williams

Une donne qui a sérieusement changé. Selon nos informations, une nouvelle rencontre est prévue entre les agents du joueur et la direction du Barça dans les prochains jours. La presse catalane va, ce mardi, en ce sens. Selon les informations de Sport, Joan Laporta souhaite désormais enrôler ardemment Nico Williams qui est devenu sa priorité numéro 1 au poste d’ailier gauche. Une volonté partagée par Hansi Flick.

Une nouvelle priorité qui découle de la farouche volonté de Nico Williams de rejoindre les Culés comme ce dernier l’a affirmé à plusieurs de ses coéquipiers catalans en équipe nationale. Un ardent désir qui a plu à Joan Laporta, qui préfère mettre 60 millions d’euros sur un joueur jeune comme Nico Williams plutôt que sur un élément plus expérimenté comme Luis Diaz. Et même si une offre n’est pas à exclure dans les prochains jours, tout indique que le Barça va passer à l’action dans les prochains jours pour mettre la main sur l’une de ses pistes les plus suivies des derniers mois.