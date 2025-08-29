L’OM et Lille ont bien échangé au sujet d’Edon Zhegrova

Comme nous vous le révélions ces dernières heures, Edon Zhegrova et l’Olympique de Marseille ont trouvé un accord contractuel, malgré l’intérêt de la Juventus pour l’ailier kosovar. Une information qui a d’ailleurs atterri jusqu’aux oreilles d’Olivier Létang, agacé en marge du tirage au sort de la Ligue Europa ce vendredi. Invité à la commenter, le président lillois avait laissé entendre que son club pourrait répondre sur le terrain juridique, étant donné qu’il n’avait pas été contacté par l’OM.

«Je suis très surpris par ce que vous me dites, car les règlements sont clairs, un joueur ne peut pas parler à un autre club si son club n’a pas été contacté. Je n’ai pas été contacté par l’OM. On va se pencher sur les textes et voir ce qu’on peut faire car il faut être respectueux entre clubs », avait-il lâché, passablement remonté. Selon nos informations, le patron du LOSC avait pourtant bien échangé avec Pablo Longoria au début du mois d’août à ce sujet. Le joueur avait d’ailleurs été proposé à l’OM par ses représentants car il était annoncé hors du projet sportif de Lille.