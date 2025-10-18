PSG : un champion du monde 98 allume Lucas Chevalier

Pas vraiment irréprochable encore hier soir face à Strasbourg (3-3), Lucas Chevalier commence à susciter certaines interrogations à l’extérieur. Sur RMC, c’est le champion du monde 1998, Lionel Charbonnier, qui a pointé du doigt la prestation du Français. «Il n’en fait pas assez», a-t-il d’abord observé, avant de poursuivre.

«Il n’a pas fait le taf. Sur le premier but, je pensais au début que c’était une tête compliquée et après avoir analysé, il est en train de reculer. Il ne doit pas reculer, il doit avancer. Il est sur un appui arrière, donc il plonge en arrière et c’est rédhibitoire. Sur le deuxième but, il essaie de tendre la jambe, il a les crampons qui se prennent dans le tapis. Pour moi, pour l’instant, l’habit est trop grand pour Chevalier. (…) Tu le mets avec ses prestations qu’il faisait à Lille, il ne prend pas les deux buts. Il est tout petit. Quand on le regarde, on a l’impression que le but est immense. (…) Il n’a pas le charisme pour l’instant. Mais il va prendre de l’envergure, il faut lui laisser le temps.»