Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

PSG : Kang-In Lee souligne la performance des Strasbourgeois

Par Josué Cassé
1 min.
Kang-In Lee avec le PSG @Maxppp
PSG 3-3 Strasbourg

Présent en zone mixte après le nul arraché par le PSG face à Strasbourg (3-3), Kang-In Lee est revenu sur le scénario de la rencontre et les difficultés défensives des Parisiens. Face aux journalistes, le joueur de 24 ans a surtout voulu féliciter les Strasbourgeois.

La suite après cette publicité

«On a essayé de donner 100 % de nous-mêmes, tant offensivement que défensivement. Dans cette équipe, on défend tous et on attaque tous. On a eu une partie difficile parce que Strasbourg est une grande équipe. Mais on va analyser tout ça pour essayer d’améliorer ce qui n’a pas été». Le message est passé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Kang-In Lee

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Kang-In Lee Kang-In Lee
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier