PSG : Kang-In Lee souligne la performance des Strasbourgeois

Présent en zone mixte après le nul arraché par le PSG face à Strasbourg (3-3), Kang-In Lee est revenu sur le scénario de la rencontre et les difficultés défensives des Parisiens. Face aux journalistes, le joueur de 24 ans a surtout voulu féliciter les Strasbourgeois.

«On a essayé de donner 100 % de nous-mêmes, tant offensivement que défensivement. Dans cette équipe, on défend tous et on attaque tous. On a eu une partie difficile parce que Strasbourg est une grande équipe. Mais on va analyser tout ça pour essayer d’améliorer ce qui n’a pas été». Le message est passé.