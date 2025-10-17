Prono
Match PSG - Strasbourg en direct commenté
8e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 17 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Strasbourg (Ligue 1 McDonald's, 8e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Strasbourg. Ce match aura lieu le vendredi 17 octobre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Strasbourg.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Strasbourg en France ?
Le match est à suivre en direct le 17 octobre 2025 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match PSG Strasbourg en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Strasbourg ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : L. Chevalier, L. Hernández, Beraldo, I. Zabarnyi, W. Zaïre-Emery, I. Mbaye, S. Mayulu, Lee Kang-In, B. Barcola, Gonçalo Ramos, D. Doué.
Strasbourg : de son côté, l'équipe dirigée par L. Rosenior évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : M. Penders, I. Doukouré, L. Høgsberg, G. Doué, B. Chilwell, S. El Mourabet, V. Barco, A. Ouattara, D. Moreira, J. Enciso, J. Panichelli.
- Qui arbitre le match PSG Strasbourg ?
Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Strasbourg ?
Paris accueille le match au Parc des Princes.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Strasbourg ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 octobre 2025, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué le but pour PSG ?
Un seul but a été inscrit pour PSG par B. Barcola 6'.
- Qui a marqué des buts pour Strasbourg ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Strasbourg : J. Panichelli 26', D. Moreira 41'.