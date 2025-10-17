Menu Rechercher
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 8e journée
Diffusé sur DAZN, Ligue 1+
Temps forts
Classement live 1 Strasbourg 18 2 PSG 16
Possession 73% PSG Strasbourg
Tirs 6 3 3 3 5 8
Grosses occasions créées 67% Strasbourg 2 PSG 1
Compositions PSG 4-3-3 Strasbourg 3-4-2-1
Qui va gagner ?
Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Strasbourg Diego Moreira 1 #2 Logo Strasbourg Valentín Barco 1 #3 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 1
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 2/2 100% #2 Logo Strasbourg Joaquín Panichelli 2/3 67% #3 Logo Strasbourg Julio Enciso 2/4 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 3 #2 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 2
Fautes subies
#1 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 2 #2 Logo Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 7/9 78% #2 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 4/6 67% #3 Logo Strasbourg Joaquín Panichelli 5/8 63%
Interceptions
#1 Logo Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Strasbourg Joaquín Panichelli 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Strasbourg Julio Enciso 0/5 0% #2 Logo Strasbourg Guela Doué 4/12 33%
Dribbles subis
#1 Logo Strasbourg Guela Doué 3
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 46/47 98% #2 Logo Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi 64/66 97% #3 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 30/31 97%

Voir tout
Probabilité de victoire
59% 35% 6%
Série en cours
Rencontres précédentes
69% 20 Victoires 21% 6 Nuls 10% 3 Victoires

Fabián Ruiz Fabián Ruiz Blessure à l'aine Marquinhos Marquinhos Blessure à la cuisse Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou
Maxi Oyedele Maxi Oyedele Inconnu Ben Chilwell Ben Chilwell Maladie Mamadou Sarr Mamadou Sarr Blessure à la cuisse Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure au mollet Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure à la cuisse Soumaïla Coulibaly Soumaïla Coulibaly Blessure musculaire

Top commentaires

8e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 17 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Strasbourg (Ligue 1 McDonald's, 8e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Strasbourg. Ce match aura lieu le vendredi 17 octobre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Strasbourg.

Arbitres

Clément Turpin arbitre principal
Benjamin Pages arbitre assistant
Nicolas Danos arbitre assistant
Pierre Gaillouste quatrième arbitre
Ludovic Remy arbitre VAR
Nicolas Rainville arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Parc des Princes Paris
Parc des Princes
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47929
  • Affluence moyenne : 37026
  • Affluence maximum : 47929
  • % de remplissage : 79

Date 17 octobre 2025 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 8
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code PSG-RCSA
Zone France
Équipe à domicile Paris Saint-Germain
Équipe à l'extérieur Strasbourg
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Strasbourg en France ?

Le match est à suivre en direct le 17 octobre 2025 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match PSG Strasbourg en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Strasbourg ?

Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : L. Chevalier, L. Hernández, Beraldo, I. Zabarnyi, W. Zaïre-Emery, I. Mbaye, S. Mayulu, Lee Kang-In, B. Barcola, Gonçalo Ramos, D. Doué.

Strasbourg : de son côté, l'équipe dirigée par L. Rosenior évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : M. Penders, I. Doukouré, L. Høgsberg, G. Doué, B. Chilwell, S. El Mourabet, V. Barco, A. Ouattara, D. Moreira, J. Enciso, J. Panichelli.

Qui arbitre le match PSG Strasbourg ?

Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match PSG Strasbourg ?

Paris accueille le match au Parc des Princes.

Quelle est la date et l'heure du match PSG Strasbourg ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 octobre 2025, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué le but pour PSG ?

Un seul but a été inscrit pour PSG par B. Barcola 6'.

Qui a marqué des buts pour Strasbourg ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Strasbourg : J. Panichelli 26', D. Moreira 41'.

