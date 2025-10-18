La presse s’émerveille du grand show PSG-Strasbourg, Isak se fait dégommer en Angleterre

Un match qui a tenu toutes ses promesses

Un "pur délice", titre L’Equipe au sujet de la rencontre PSG-Strasbourg d’hier soir. Du jeu, du mouvement, des rebondissements et 6 buts, les Parisiens et Strasbourgeois ont régalé hier soir au Parc des Princes. "Quel Spectacle !", surenchéri le quotidien dans ses pages intérieures. Le Parisien parle quant à lui d’une "belle remontada". Menés 3-1, les hommes de Luis Enrique ont réussi à revenir au score grâce à un penalty de Gonçalo Ramos avant l’égalisation du jeune Titi parisien Senny Mayulu. De son côté, Le Figaro en fait aussi sa Une en parlant de "grand show". Des buts en cascade avec Strasbourg qui était tout proche de gagner pour la première fois de son histoire au Parc des Princes. Un match nul qui permet au PSG de rester provisoirement leader devant Strasbourg avant le match de l’Olympique de Marseille prévu ce soir face au Havre.

Plus d’excuses pour Alexander Isak

En Angleterre, c’est le cas d’Alexander Isak qui pose question. Pour le Daily Mail, "Isak n’est pas si grand". Le Suédois traverse des semaines difficiles à Liverpool, loin de l’impact attendu pour le transfert le plus cher de l’histoire britannique, estimé à 150 millions d’euros. Les difficultés physiques et mentales accumulées à Newcastle l’empêchent sûrement de briller et de trouver sa place parmi les stars d’Anfield. Liverpool lui offre soutien et suivi personnalisé, mais chaque match devient un test pour prouver qu’il peut atteindre son niveau maximal. Slot insiste : il n’y a plus d’excuses, la pression monte pour transformer son potentiel en performances concrètes. Pour Isak, le vrai défi commence maintenant. Il doit retrouver son instinct et gagner rapidement la confiance des supporters des Reds.

Les protestations contre la délocalisation des matchs de Liga

Lors du match Real Oviedo-Espanyol d’hier soir, les joueurs ont stoppé symboliquement le coup d’envoi pour dénoncer le manque de transparence autour des délocalisations de matchs, comme Villarreal-Barça à Miami. Pendant plusieurs secondes, tous les joueurs ont refusé de jouer. La Liga a tenté de censurer la protestation en diffusant des images extérieures du stade pendant 31 secondes avant de montrer le jeu. Les capitaines, via l’Association des footballeurs espagnols, coordonnent cette action qui se poursuivra tout le week-end.