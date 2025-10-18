PSG - Strasbourg : le retour aux affaires contrasté de Désiré Doué

Désiré Doué est de retour aux affaires. Absent des terrains depuis sa blessure au mollet lors de la victoire 2-0 des Bleus contre l’Ukraine, en septembre dernier, le jeune international tricolore (5 sélections) faisait son come-back, ce vendredi, lors de la réception de Strasbourg pour le compte de la 8e journée de Ligue 1 (3-3). Passé le temps de la polémique et d’une utilisation jugée abusive sous le maillot bleu, l’ancien crack du Stade Rennais prenait place dans le 4-3-3 hybride dessiné par Luis Enrique.

Alignée dans un rôle de milieu relayeur aux côtés de Senny Mayulu et juste devant Kang-In Lee, la pépite de 20 ans ne tardait pas à rappeler au Parc des Princes l’étendue de son talent. Aérien et toujours aussi percutant, le natif d’Angers prenait rapidement le jeu à son compte et allumait une première mèche, parfaitement détournée par Mike Penders (3e). Pas de quoi calmer les ardeurs du favori au prochain Golden Boy. Après une superbe combinaison avec Bradley Barcola, le numéro 14 parisien offrait un caviar à l’ancien Lyonnais pour l’ouverture du score des champions d’Europe en titre (1-0, 6e).

Une passe décisive, un penalty provoqué et beaucoup de déchets…

Auteur d’un début de match tonitruant, le Parisien allait pourtant progressivement s’éteindre. Moins en vue et plus imprécis (7 duels remportés sur 18 disputés, 0 dribble réussi sur 9 tentés), il se rendait même fautif sur le deuxième but strasbourgeois en redonnant le ballon à Moreira (41e). Une erreur coupable qui ne l’empêchait toutefois pas de réveiller à nouveau les siens quelques minutes plus tard. Lancé en profondeur, Doué devançait la sortie de Penders pour offrir un penalty, converti par le fantomatique Gonçalo Ramos (3-2, 58e). Encore trop juste physiquement pour disputer l’intégralité de la rencontre, le grand espoir du football français était finalement remplacé, à l’heure de jeu et sous les acclamations du Parc des Princes, par le jeune Quentin Ndjantou (61e).

Crédité d’un 5 par la rédaction FM, Doué restera, malgré tout, l’un des acteurs de ce match nul spectaculaire. Après la rencontre, son entraîneur, Luis Enrique, s’attardait d’ailleurs plutôt sur la fragilité défensive de son équipe plutôt que la prestation en dents de scie du Français de 20 ans. «Aucun entraîneur ne prend du plaisir quand il encaisse trois buts. C’est impossible d’être content. Mais je cherche toujours à améliorer mon travail. J’ai la chance d’avoir beaucoup d’informations à analyser, et on va s’appuyer dessus pour progresser».