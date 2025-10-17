PSG : Warren Zaïre-Emery évoque la course au titre

Présent en zone mixte après le nul concédé (3-3) par le PSG face à Strasbourg en ouverture de la 8e journée de Ligue 1, Warren Zaïre-Emery a été questionné sur la course au titre. Si le Titi Parisien reste confiant, il a malgré tout reconnu que le club de la capitale allait devoir lutter face à l’adversité croissante.

«Je dirais pas plus dure que l’an passé. Mais on sait qu’on aura que des matchs difficiles, comme celui de ce soir. Revenir de la trêve et devoir affronter Strasbourg, une équipe jeune, qui court beaucoup et met beaucoup d’intensité dans les duels, ce n’est pas simple. On a été menés 3-1 et revenir dans le match n’était pas chose facile, mais ça montre la force de caractère de l’équipe. Quand on ne peut pas gagner, il faut apprendre à ne pas perdre».