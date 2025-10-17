Zack Nani rachète les droits d’une nouvelle compétition

A priori, Zack Nani ne s’arrêtera pas au rachat des droits des matchs de l’équipe de France Espoirs. Il s’agit seulement d’une seconde pierre dans cette ambition de faire bouger les lignes. En plus de la Saudi Pro League, dont il est le diffuseur en France désormais, le streamer a annoncé avoir racheté les droits d’une nouvelle compétition, sans en dévoiler davantage.

«Si j’ai d’autres projets ? Début novembre, je vais en Arabie pour deux matches et 3-4 vidéos YouTube prévues avec des joueurs francophones. J’ai aussi signé une autre compétition. Du foot, à l’étranger mais je n’en dirai pas plus», a-t-il indiqué dans un entretien accordé à L’Équipe.