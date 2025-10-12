Médias : Zack Nani récupère les droits de l’Équipe de France Espoirs

Privée de diffuseur depuis le début de la saison pour les Espoirs, la Fédération Française de Football innove dans sa stratégie de diffusion. Elle a décidé de confier au streamer Zack Nani les droits exclusifs de retransmission des matchs de l’Équipe de France Espoirs pour la période octobre 2025 – juin 2027, incluant les rencontres qualificatives à l’Euro 2027. Ce partenariat permettra de suivre au moins 14 matchs en direct sur YouTube, Twitch et Free, ainsi que des résumés diffusés sur les réseaux sociaux du créateur.

«Je suis fier de pouvoir annoncer l’obtention des droits de l’Équipe de France Espoirs jusqu’à l’Euro 2027 (…) Je suis un passionné de football et continuer à faire changer les codes et tenter de diffuser du football différemment fait partie des choses qui m’animent», a déclaré Zack Nani, soulignant sa volonté de poursuivre la diffusion gratuite et accessible du football, après son initiative autour de la Saudi Pro League, en août dernier. Pour la FFF, cette collaboration s’inscrit dans une démarche de modernisation de l’accès au football et de rapprochement avec les jeunes générations, en s’appuyant sur une figure populaire et exigeante du milieu digital.