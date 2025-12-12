La Serie A va aider l’Italie pour la Coupe du Monde

La Serie A envisage une mesure minimale pour aider l’Italie à préparer ses barrages pour la Coupe du Monde : avancer l’horaire d’un match de la 30e journée à 20h00. L’idée, relancée par le président Simonelli et évoquée par le Corriere della Sera, viserait à offrir « quelques heures précieuses » aux internationaux pour rejoindre plus tôt leur sélection. Une décision présentée comme un geste de collaboration envers Gennaro Gattuso, qui avait demandé des aménagements avant cette fenêtre cruciale de mars.

Mais cette initiative apparaît bien insuffisante. Avancer un seul match de seulement 45 minutes, alors que la demande initiale était de décaler toute la journée, ressemble davantage à un compromis symbolique qu’à une véritable aide pour les Azzurri avant d’affronter l’Irlande du Nord. Dans un calendrier déjà surchargé, la Ligue semble opter pour le strict minimum, au risque de transformer ce supposé soutien en message presque insultant pour le sélectionneur et les supporters.