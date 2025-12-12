Menu Rechercher
Commenter
CDM

La Serie A va aider l’Italie pour la Coupe du Monde

Par Valentin Feuillette
1 min.
Gennaro Gattuso sur le banc de l'Italie @Maxppp

La Serie A envisage une mesure minimale pour aider l’Italie à préparer ses barrages pour la Coupe du Monde : avancer l’horaire d’un match de la 30e journée à 20h00. L’idée, relancée par le président Simonelli et évoquée par le Corriere della Sera, viserait à offrir « quelques heures précieuses » aux internationaux pour rejoindre plus tôt leur sélection. Une décision présentée comme un geste de collaboration envers Gennaro Gattuso, qui avait demandé des aménagements avant cette fenêtre cruciale de mars.

La suite après cette publicité

Mais cette initiative apparaît bien insuffisante. Avancer un seul match de seulement 45 minutes, alors que la demande initiale était de décaler toute la journée, ressemble davantage à un compromis symbolique qu’à une véritable aide pour les Azzurri avant d’affronter l’Irlande du Nord. Dans un calendrier déjà surchargé, la Ligue semble opter pour le strict minimum, au risque de transformer ce supposé soutien en message presque insultant pour le sélectionneur et les supporters.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Serie A
Italie

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Serie A Serie A
Italie Flag Italie
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier