Brésil : Carlo Ancelotti va prolonger !

Le 13 mai 2025, la fédération brésilienne (CBF) annonçait, non sans fierté, la nomination de Carlo Ancelotti à la tête de la Seleção. Depuis, l’entraîneur italien de 66 ans a dirigé huit matches de la Canarinha et va tenter de décrocher la sixième étoile lors de la Coupe du Monde 2026.

Mais ceux qui pensaient que le Transalpin était juste venu pour aider le Brésil à remporter le Mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique se sont trompés. AS assure qu’Ancelotti va prochainement signer une prolongation. Le Transalpin sera lié à la CBF jusqu’en 2030 et sera le sélectionneur le mieux payé du monde (il touche actuellement environ 840 000€ par mois).