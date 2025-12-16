Le tarif de Ligue 1+ va augmenter

C’est la conséquence du départ prévu de beIN Sports à la fin de la saison. Le diffuseur ne veut plus de son affiche unique par journée de championnat pour laquelle elle paye environ 78 M€ par an. Les 20 M€ de sponsoring qatari prévus en début de contrat n’ont jamais été activés. Les relations avec la ligue ne sont d’ailleurs pas bonnes. beIN n’a réglé que 14 M€ sur les 18 M€ des deux dernières échéances, mécontent des restrictions de diffusion.

La chaîne a averti LFP Media qu’elle ne diffuserait plus à partir de la saison prochaine. Ligue 1+ va donc récupérer ce 9e match lors du démarrage de l’exercice 2025/2026 et faire monter ses prix. D’après L’Equipe, un tarif unique à 19,99 euros par mois va entrer en vigueur avec des remises pour les abonnés actuels. Avec 100% de l’offre, le diffuseur du championnat espère monter à 1,35 million d’abonnés l’an prochain pour atteindre 1,75 million lors de la saison 2028/2029.