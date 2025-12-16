Affaire Mbappé : le communiqué du PSG

Cette fois, le Paris Saint-Germain a bel et bien perdu. S’il peut encore faire appel de la décision rendue par le conseil des Prud’hommes, le club de la capitale a logiquement perdu son combat juridique face à Kylian Mbappé. Parti librement du club de la capitale en 2024, le Bondynois réclamait 55 M€ de salaire et primes impayés. Une somme que le PSG n’a jamais voulu lui payer. Les Rouge et Bleu estimaient que leur ancien attaquant leur avait promis de ne pas quitter le club gratuitement. Une version qui n’a pas pesé lourd face à ses obligations contractuelles.

Condamné à payer 61 M€ au joueur, Paris a vu les conseils de Mbappé triompher au sortir du jugement. « Cela fait 18 mois que Kylian Mbappé réclame la même chose : le paiement de ses salaires et de sa prime pour le travail qu’il avait effectué. Les deux premières fois, le club ne voulait pas payer, car il attendait une décision aux prud’hommes, et bien voilà, elle est là (…). Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire, ce qui indique que le club doit payer dès à présent. Le foot n’est pas une zone de non-droit. Nous espérons que le PSG pourra s’exécuter spontanément sans qu’on ait à passer par voie d’huissier. Cela serait élégant ».

Le PSG se défend

Le coup est rude pour le PSG qui doit également publier l’intégralité du jugement rendu par le conseil des Prud’hommes sur la première page de son site internet officiel, et ce, pendant un mois. Si ses avocats sont restés silencieux face aux micros tendus par les médias présents, le Paris Saint-Germain a finalement réagi en publiant le communiqué suivant. Un communiqué dans lequel il se défend en regrettant d’avoir agi avec naïveté.

« Le Paris Saint-Germain prend acte du jugement prononcé par le conseil des Prud’hommes de Paris, qu’il exécutera, tout en se réservant le droit de faire appel. Le Paris Saint-Germain a toujours agi de bonne foi et avec intégrité, et continuera à le faire. Le Club se tourne désormais vers l’avenir, fondé sur l’unité et la réussite collective, et souhaite au joueur le meilleur pour la suite de sa carrière », est-il indiqué dans le courrier envoyé aux médias.