Tous les résultats des 32es de Coupe de France

Les 32es de finale de Coupe de France se sont achevés ce dimanche, avec 12 matchs au programme. Voici les résultats des 64 rencontres du week-end.

Par Jordan Pardon
4 min.
Le trophée de la Coupe de France @Maxppp

On commence à y voir plus clair dans cette Coupe de France. Ce week-end se disputaient les 32es de finale de la doyenne des compétitions françaises, et les exploits ont indéniablement été au rendez-vous. Parmi les clubs de Ligue 1, qui effectuaient tous leur entrée en lice, deux n’ont pas été capables de faire respecter la hiérarchie : Brest et Le Havre. Les Bretons sont tombés de haut vendredi soir à Avranches, pensionnaires de National 2 (1-1, 5-4 tab), tandis que les Normands ont pris la porte face à Amiens ce dimanche (0-2).

À propos des cadors, ils ont tous tenu leur rang : Paris a dominé le club de National 3 de Fontenay (0-4), l’OM s’est amusé avec Bourg-en-Bresse (0-6), alors que le leader de Ligue 1, Lens, a battu Feignies-Aulnoye (3-1). Lille a fait la différence en toute fin de match face aux Lusitanos St-Maur, pensionnaire de N2 (1-0), quand l’OL s’est imposé face à St-Cyr au Groupama Stadium (0-3).

Il y aura deux clubs de R1 en 16es de finale

Côté amateur, la faucheuse a aussi sévi sur certaines pelouses. Ce fut notamment le cas du côté de Bayeux, club de Régional 1, qui sera le petit poucet de ces 16es de finale de Coupe de France au côté de Montreuil. Après avoir sorti Caen plus tôt dans la compétition, les Normands ont créé la sensation en battant cette fois Blois aux tirs au but, un exercice qui leur sourit puisque c’est la quatrième fois qu’ils s’en sortent par cette porte lors de leur campagne.

Pour Montreuil, c’est aussi un véritable exploit de se retrouver parmi les 32 dernières équipes restantes. Les joueurs de Régional 1 ont éliminé Chauvigny (2-1), réduit à 10 dès la 13e seconde de jeu après l’expulsion de Logan Assignon, frère de Lorenz. À noter, aussi, l’élimination de Bordeaux (N2). Les Girondins se sont écroulés en toute fin de match ce dimanche face au Puy-en-Velay (N1), qui avait bénéficié d’un heureux penalty dans les arrêts de jeu.

Tous les résultats

  • Les Herbiers (N2) 0-0, (5-6 tab) Angers Sco (L1)
  • US Avranches (N2) 1-1, (5-4 tab) Stade Brestois (L1) : Sabihi (Avranches) ; Labeau-Lascary (Brest).
  • IC Croix Football (N3) 0-4 Reims (L2) : Sekine, Bassette, Bojang, Teuma
  • EA Guingamp (L2) 0-1 Stade lavallois (L2) : Sellouki
  • Canet RFC (N3) 0-1 Montpellier (L2) : Orakpo
  • Périgny (R1) 1-2 Le Mans (L2) : Rousseau (Périgny) ; Luvambo, Robin (Le Mans)
  • RC Lens (L1) 3-1 Ent. Feignies Aulnoye FC (N2) : Rayan Fofana, Abdulhamid, Bulatovic (Lens) ; Bonte (Feignies Aulnoye)
  • FC Freyming (R2) 0-3 US Chantilly (N2) : Traoré, Koné, Doumbia
  • US St-Maur Lusitanos (N2) 0-1 Losc Lille (L1) : Broholm
  • AS Gosier (R1) 0-7 FC Lorient (L1) : Bamba Dieng (x3), Karim, Mohamed Bamba (x2), Sanusi
  • AS Biesheim (N2) 0-3 FC Metz (L1) : Traoré (x2), Sadibou Sané
  • Olympique Marcq-en-Baroeul (R1) 1-3 Estac Troyes (L2) : Diaby (OMB) ; Odede, Mouhamaed Diop, Bentayeb (ESTAC)
  • Bayeux FC (R1) 2-1 Blois (N2) : Mayette, Renaux (Bayeux) ; Sommer (Blois)
  • Grenoble (L2) 1-1, (3-5 tab) AS Nancy (L2) : Nesta Zahui (Grenoble) ; Enzo Tacafred (Nancy)
  • US Raon-l’Étape (R1) 0-3 Paris FC (L1) : Ikoné (X3)
  • SA Mérignac (R1) 0-0, (5-6 tab) Istres (N2)
  • Lyon La Duchère (N3) 1-2 Toulouse FC (L1) : Etien (Lyon La Duchère) ; Emersonn, Donnum (Toulouse)
  • Pontivy (N3) 0-1 SC Bastia (L2) : Tomi
  • Stade Bethunois (R1) 2-4 FC Sochaux (N1) : Niangadou (X2, Béthune) ; Djoco, Mendes (X2), Fofana (Sochaux).
  • Vendée Fontenay Foot (N3) 0-4 PSG (L1) : Doué, Dembélé, Ramos (X2)
  • Bourg-en-Bresse (N1) 0-6 OM (L1) : Balerdi, Greenwood, Höjbjerg, Paixao, Nadir, Mmadi
  • OGC Nice (L1) 2-1 ASSE (L2) : Diallo, Sanson (Nice) ; Davitashvili (ASSE)
  • AJ Auxerre (L1) 1-2 AS Monaco (L1) : Diousse (AJA) ; Biereth (X2, ASM)
  • RC Strasbourg (L1) 2-1 US Dunkerque (L2) : Enciso, Doukouré (Strasbourg) ; Robinet (USL)
  • US Concarneau (N1) 3-5 FC Nantes (L1) : Cozza (csc), Samoura, Soukouna (Concarneau) ; Deuff, El Arabi, Centonze, Abline (X2, Nantes)
  • Stade Rennais (L1) 3-0 Les Sables VF (N3) : Embolo (X2), Merlin
  • FC Bassin d’Arcachon (N3) 0-1 Hauts Lyonnais (N3) : Jeanpierre
  • Le Puy Football (N1) 1-0 Girondins de Bordeaux (N2) : Adelaide
  • Le Havre (L1) 0-2 Amiens (L2) : Hamache, Kaïboué
  • US Orléans (N1) 3-0 Dieppe (N2) : Morel, El Khoumisti, Ba
  • Montreuil RC (R1) 2-1 US Chauvigny (N3) : Kadded, Adel (Montreuil) ; Ayadi (Chauvigny)
  • FC Saint-Cyr Collonges Mont d’Or (R1) 0-3 OL (L1) : Abner, Sulc
Pub. le - MAJ le
