Thiago Silva justifie sa signature au FC Porto

Un an après avoir rejoint le Brésil et Fluminense, Thiago Silva a de nouveau traversé l’Atlantique pour rejoindre un autre club qu’il connaît bien, le FC Porto. Son retour en Europe a suscité des réactions mitigées dans son pays natal. Le défenseur de 41 ans a clarifié sa décision en réaffirmant son attachement au Tricolor. « Je suis ici pour clarifier certaines choses qui ont été dites aujourd’hui et qui ont été sorties de leur contexte par quelques esprits malveillants, par les malintentionnés. Je suis aussi ici pour exprimer combien j’aime le Fluminense, autant moi que la famille Silva. Pour remercier, en particulier, le président pour son effort et tous ceux qui l’ont rendu possible. Nous garderons le Fluminense dans nos cœurs pour le reste de nos vies », a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

Au-delà des aspects sportifs, Thiago Silva a expliqué que son choix était fortement motivé par des raisons familiales : « mon retour en Europe me rapproche de ma famille. Mes enfants vivent des moments spéciaux et ils me manquent. J’aimerais être plus près d’eux, j’ai déjà manqué beaucoup de moments importants… ». L’ancien capitaine du PSG et de Chelsea avait un contrat au Brésil jusqu’en juin prochain, mais il a choisi de le résilier plus tôt. Il a rejoint le FC Porto jusqu’à la fin de la saison, avec une option de prolongation d’un an. Avec toujours la Coupe du monde 2026 en ligne de mire.