OM : Souffian El Karouani annonce son probable départ d’Utrecht

Récemment interrogé sur la teneur du mercato hivernal de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a fait savoir que le club phocéen n’allait pas faire de grandes folies. «Quand tu commences la saison, tu as un objectif économique. Lors du mercato d’été, tu as voyagé plus haut que prévu avec des circonstances imprévues. Le mercato de janvier doit permettre de maintenir le niveau de compétitivité de l’équipe, et chercher à alléger les finances du club.»

Cela n’empêche pas pour autant les Olympiens de scruter un peu partout en Europe, à la recherche de bonnes opportunités. Et dernièrement, nous vous avions révélé en exclusivité que l’OM avait des vues sur le latéral gauche d’Utrecht, Souffian El Karouani. Âgé de 25 ans, le Marocain, qui n’a pas été sélectionné pour la CAN 2025, est l’un des défenseurs les plus décisifs d’Europe (3 buts, 15 passes décisives en 29 matches). Il présente surtout l’avantage d’être en fin de contrat en juin prochain et donc d’être disponible à un prix abordable cet hiver.

Un joueur très courtisé

Et hier, El Karouani, qui a déjà fait part de ses envies d’ailleurs, a confirmé qu’il avait peut-être disputé son dernier match avec Utrecht à l’occasion de la défaite face au PSV (1-2). «C’est possible, oui. Quelle est la probabilité ? Nous le verrons dans les prochains jours. Ce n’est plus un secret, nous n’avons plus besoin de le cacher. Il nous faudra attendre et voir. Les clubs ont contacté Jordy Zuidam (le directeur technique d’Utrecht), et nous examinerons la situation de plus près. Au final, c’est à moi de décider si c’est le bon club. Je prendrai cette décision pour moi et ma famille. On verra bien», a-t-il confié dans des propos relayés par ESPN.

L’OM tient-il la corde dans ce dossier ? Pour rappel, plusieurs autres écuries sont sur le coup. Porto, Benfica, Francfort et West Ham ont tous un œil sur le Marocain. Et visiblement, les Hammers ne laissent pas indifférent le joueur. Relancé sur l’intérêt des Londoniens, El Karouani a confirmé que cette piste était d’actualité. «C’est tout à fait possible. C’est un grand club. Mon agent travaille pour moi. On verra bien. Je garde néanmoins un excellent souvenir de ma saison à Utrecht.» Affaire à suivre.