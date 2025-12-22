OM : Roberto De Zerbi ne sait pas pour Amine Gouiri

Ce week-end, l’Olympique de Marseille a effacé tranquillement l’obstacle Bourg-Péronnas en Coupe de France. Après la victoire écrasante sur le score de 6 à 0, Roberto De Zerbi a été interrogé sur Amine Gouiri, absent depuis plusieurs semaines après son souci à l’épaule.

Comme expliqué par nos soins, l’Algérien vise un retour pour le trophée des Champions face au PSG le 8 janvier prochain. Son coach a confié à son sujet : «je ne sais pas exactement. Il a repris la course mais il a des délais précis. Le chirurgien doit donner son accord. Son retour ne sera pas immédiat.» Affaire à suivre…