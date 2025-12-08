OM : Amine Gouiri s’est fixé une date de retour très précise

Opéré de l’épaule au mois d’octobre suite à plusieurs épisodes de luxation survenus ces derniers mois, Amine Gouiri travaille d’arrache-pied pour retrouver les terrains. L’ancien Rennais est d’ailleurs dans les temps de passage initialement prévus, voire un peu en avance.

L’attaquant international algérien de 25 ans, qui a fait une croix sur la Coupe d’Afrique des Nations, s’est fixé un objectif très précis pour son retour à la compétition. Selon nos informations, le Fennec vise le Trophée des Champions et un très alléchant PSG-OM. Celui-ci se déroulera au Koweït le 8 janvier prochain. Un retour qui serait le bienvenu pour Roberto De Zerbi, puisque Pierre-Emerick Aubameyang sera absent durant près d’un mois pour disputer la CAN 2026 au Maroc avec le Gabon.