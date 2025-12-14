OM : Lilian Brassier lâche ses vérités sur Roberto De Zerbi

Prêté par Brest à l’Olympique de Marseille à l’été 2024 après une saison réussie en Ligue 1, Lilian Brassier n’est resté que six mois avant d’être prêté, puis définitivement transféré au Stade Rennais. Le défenseur français est revenu sur sa relation avec Roberto De Zerbi, parfois tendue.

« C’est vrai que De Zerbi a dit qu’un jeune avait mis trois jours à apprendre ce que j’avais mis trois mois à comprendre. On avait une relation un peu particulière tous les deux. Il aimait bien me piquer. C’est sa façon de fonctionner. Ca ne me correspondait pas forcément. C’est tout ce que j’ai à dire sur le sujet. Mais c’est un très bon entraîneur, qui m’a appris pas mal de choses pendant ces six mois », a-t-il déclaré au micro beIN Sports. L’histoire de Lilian Brassier aurait-elle été différente avec un autre coach ?