Tous les résultats du 1er tour fédéral de Coupe Gambardella
Le 1er tour fédéral de la Coupe Gambardella 2025/2026, qui marquait l’entrée en lice des clubs du Championnat de U19 Nationaux, a livré son verdict ce dimanche soir. Tenant du titre, le Stade Rennais a fait le métier face à Pontivy grâce à un doublé de son attaquant équatorien Elias Legendre Quiñonez, tout juste devenu professionnel (3-0).
Le vainqueur de l’édition 2024, l’Olympique de Marseille, a de son côté dominé Colomiers 4-1 tandis que le PSG a été sans pitié avec Chartres (8-0). On notera l’exploit du Cerfa FC, tombeur du LOSC aux tirs au but (2-2, 4-5 tab), mais aussi celui d’Arras face à Lens, toujours aux tirs au but (0-0, 5-4 tab). Metz a également pris la porte face à Montfermeil (2-1).
Précision : (1 = niveau national / 2 = niveau régional / 3 = niveau départemental)
- LOSC (1) 2-2 (4-5, tab) Cerfa FC (2)
- JS Ajaccio (2) 0-2 Bourgoin-Jallieu (2)
- Hyères (2) 1-0 Aubagne/Air-Bel (1)
- Neuvillette-Jamin (2) 1-5 Valenciennes (1)
- Concarneau (2) 0-2 Plabennec (2)
- AS Montferrand (2) 3-4 AS Saint-Priest (1)
- Saint-Brieuc (1) 0-4 Brest (1)
- Le Mans (2) 4-2 Segré Football (2)
- Castelnau-le-Crès (2) 1-4 Clermont (1)
- Boulogne-sur-Mer (2) 0-2 Reims (1)
- Orvault (3) 0-2 Châteauroux (2)
- Versailles (2) 3-0 QRM (1)
- Landerneau (2) 2-1 US Grégorienne (2)
- ES Veauche (2) 0-4 Gazélec Ajaccio (1)
- Le Puy (2) 1-3 Pontarlier (2)
- FC Mougins (2) - Bastia (1) : match arrêté
- Arras FA (2) 0-0 Lens (2) (5 tab à 4)
- AFC Creil (1) 1-5 Amiens (1)
- Le Quesnoy (3) 2-4 Villetaneuse CS (2)
- Stade Béthunois (2) 0-0 (4-5 tab) Dunkerque (1)
- US Mineurs Waziers (2) 2-2 (5-3 tab) Sarcelles (1)
- Nancy (2) 1-3 Strasbourg (1)
- Montfermeil (1) 2-1 Metz (1)
- Jarville (2) 0-4 Brunoy FC (2)
- Raon L’Étape (2) 1-2 Paris FC (1)
- Thionville-Lusitanos (2) 2-4 Schiltigheim (1)
- Troyes (1) 2-0 FC 93 (1)
- Les Flamboyants Villepinte (3) 0-4 APM Metz (2)
- Chalon (2) 1-3 Dijon (1)
- Racing Besançon (2) 0-6 Olympique Lyonnais (1)
- Sochaux (1) 0-0 (4-5 tab) Auxerre (1)
- Vichy (2) 4-0 Bourg-Péronnas (2)
- Saint-Étienne (1) 2 - 0 ASPTT Dijon (1)
- USPEG Marseille (2) 4-3 Cavigal Nice (1)
- Olympique Valence (2) 2-1 AS Miserieux Trevoux (2)
- Trélissac (2) 2-1 Balma (1)
- Olympique de Marseille (1) 4-1 Colomiers (1)
- Castanet (2) 0-1 Olympique Rovenain (1)
- Marmande (2) 1-2 Montpellier (1)
- Muret (2) 0-2 Pau (2)
- Saint-Clément Montferrier (2) 1-1 (1-3 tab) SA Mérignac (2)
- Carquefou (2) 6-0 UF Touraine (2)
- Côteaux du Vignoble (2) 1-3 Vertou (1)
- Saint-Cyr (2) 2-0 Pouzauges (2)
- Lorient (1) 4-1 Beaucouzé (1)
- Nantes (1) 7-0 Poitiers (1)
- Laval (1) 1-2 Angers (1)
- Alençon (2) 1-3 Guingamp (1)
- Saint-Lô (1) 0-2 Avranches (1)
- FC Flérien (2) 1-1 (4-2 tab) Saint-Renan (1)
- Paris Saint-Germain (1) 8-0 Chartres (1)
- Trouville Deauville Villers (2) 1-1 (4-5 tab) Le Havre (1)
- Pontault Combault (3) 0-3 Chantilly (2)
- Abbeville (2) 1-1 (2-4 tab) Rouen (2)
- Dieppe (2) 1-5 Racing CF (1)
- Houilles (2) 2-2 (2-4 tab) Orléans (1)
- Annecy (2) 4-0 Besançon Foot (2)
- Fleury (2) 2-1 Cholet (2)
- ASL Robertsau (2) 0-2 Melun (2)
- Bergerac (2) 0-3 Toulouse (1)
- Stade Pontivy (2) 0-3 Rennes (1)
- Grasse (2) 0-2 Nice (1)
- Red Star (2) 1-2 Caen (1)
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer