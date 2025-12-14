Tous les résultats du 1er tour fédéral de Coupe Gambardella

Le 1er tour fédéral de la Coupe Gambardella 2025/2026, qui marquait l’entrée en lice des clubs du Championnat de U19 Nationaux, a livré son verdict ce dimanche soir. Tenant du titre, le Stade Rennais a fait le métier face à Pontivy grâce à un doublé de son attaquant équatorien Elias Legendre Quiñonez, tout juste devenu professionnel (3-0).

Le vainqueur de l’édition 2024, l’Olympique de Marseille, a de son côté dominé Colomiers 4-1 tandis que le PSG a été sans pitié avec Chartres (8-0). On notera l’exploit du Cerfa FC, tombeur du LOSC aux tirs au but (2-2, 4-5 tab), mais aussi celui d’Arras face à Lens, toujours aux tirs au but (0-0, 5-4 tab). Metz a également pris la porte face à Montfermeil (2-1).

