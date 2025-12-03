Menu Rechercher
Rennes : le jeune Elias Legendre Quiñonez signe son premier contrat pro

Le logo du Stade Rennais - Rennes @Maxppp

Elias Legendre Quiñonez récompensé. À seulement 17 ans, l’international tricolore U16 et U17 a officiellement signé son premier contrat professionnel avec le Stade Rennais. Il s’est engagé jusqu’en 2029 avec le club breton. Vendredi dernier, l’ailier, capable d’évoluer sur les deux côtés, était convoqué pour la première fois à un match de Ligue 1 et a assisté à la victoire rennaise contre Metz (1-0) depuis le banc des remplaçants.

Stade Rennais F.C.
Elias Legendre Quiñonez 𝟐𝟎𝟐𝟗 ✍️

🆕 International tricolore U16 et U17, également appelé par l'Équateur U17, l'attaquant s'est engagé jusqu'en 2029 avec son club formateur, devenant le premier potentiel de la génération 2008 à passer professionnel.
«Né à La Concordia, au Nord-Ouest de l’Équateur, Elias atterrit en Bretagne à 7 ans et évolue dans les rangs du CO Pacé avant de rejoindre le Stade Rennais F.C. Puissant et dynamique, l’attaquant est notamment appelé en Équipe de France U16 et U17 (2 buts en 2 matchs) ainsi qu’avec l’Équateur U17. L’année passée, il fut régulièrement aligné par William Stanger en U19 Nationaux (18 matchs) et en Coupe Gambardella (4 apparitions dont 84 minutes en demi-finale). Cette saison, en août, l’attaquant a découvert le National 3, inscrivant notamment un doublé face à Alençon. Sa progression se poursuit avec la signature de ce premier contrat professionnel jusqu’en 2029. Félicitations Elias !», peut-on lire sur le communiqué du club.

Pub. le - MAJ le
