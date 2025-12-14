Menu Rechercher
Les supporters de l’OM dézinguent la LFP !

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
L'Orange Vélodrome @Maxppp
Marseille 1-0 Monaco

Quand les supporters de l’OM ont un message à faire passer, ils n’hésitent pas à le faire. Ce dimanche, à l’occasion de la rencontre entre leur équipe fétiche et l’AS Monaco, les fans olympiens présents au Vélodrome ont sorti une banderole assassine pour fustiger la LFP.

En effet, le Virage Depé a dénoncé en dévoilant une banderole qui dit « Autorités/LFP : contrairement à vous, nous, on a la lumière à tous les étages ». Une manière de contester les mesures draconiennes qui sont prises contre les supporters marseillais, régulièrement victimes d’interdictions de déplacement et de restrictions comme des huis clos.

Pub. le - MAJ le
