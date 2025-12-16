OM : la Juventus insiste lourdement pour Pierre-Emile Hojbjerg

Pierre-Emile Hojbjerg est incontournable à l’OM. Aux yeux de Roberto De Zerbi, qui fait de son Danois un titulaire quasi-systématique, mais aussi des supporters olympiens qui critiquent régulièrement le contenu de ses rencontres. Il faut dire que le milieu diffuse parfois des impressions contraires au sein d’un même match, tantôt timoré avec le ballon, tantôt courageux dans son pressing constant. Outre De Zerbi, un autre entraîneur l’apprécie particulièrement. Il s’agit de Luciano Spalletti, le coach de la Juventus.

Comme nous vous le racontions déjà en novembre dernier, le club italien a coché le nom du Danois, âgé de 30 ans, en vue du mercato hivernal. Il est vu comme le cadeau parfait pour Spalletti, qui souhaite recruter un nouvel homme fort dans l’entrejeu. Koopmeiners a reculé d’un cran, McKennie alterne entre ailier et milieu offensif, et un renfort est ainsi jugé nécessaire. Spalletti a clairement désigné Hojbjerg comme sa recrue idéale.

La Juve veut tenter sa chance

Problème, une première approche avait eu lieu l’été dernier, en marge des discussions autour du transfert de Timothy Weah, et De Zerbi avait mis son veto. On voit mal pourquoi le technicien italien changerait d’avis en janvier, alors qu’Hojbjerg a été titularisé 12 fois en Ligue 1 et 5 fois (en 6 journées) en Ligue des Champions. Le problème actuel de De Zerbi consiste d’ailleurs plus à trouver l’identité du milieu adéquat pour accompagner Hojbjerg.

Toutefois, comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, la Juve veut insister et Damien Comolli, le patron français de la Vieille Dame, va bel et bien tenter de le recruter. Le club piémontais avait déjà approché le joueur lorsqu’il évoluait à Tottenham et le contact n’a jamais été rompu. Cela dit, si l’OM reste inflexible (Hojbjerg est sous contrat jusqu’en 2028), alors la Juve sera bien obligée de se tourner vers d’autres solutions.