Endrick a été séduit par le jeu de l’OL

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Endrick @Maxppp

Cette fois, c’est bel et bien fait. Endrick va être prêté (sans option d’achat) à l’Olympique Lyonnais et va donc découvrir la Ligue 1. En manque de temps de jeu au Real Madrid, le jeune attaquant de 19 ans va profiter de son passage en France pour tenter de se refaire la cerise afin de lancer enfin sa carrière européenne et gagner sa place pour la Coupe du Monde 2026.

À Lyon, le Brésilien ne débarque pas tout à fait dans l’inconnu. L’Équipe nous apprend que le joueur a déjà eu un entretien téléphonique avec Paulo Fonseca au mois de novembre. Le coach portugais lui a sans doute expliqué son plan tactique et ça a suffi pour convaincre le Merengue. Le quotidien ajoute d’ailleurs qu’Endrick a regardé plusieurs des derniers matches des Gones et qu’il a été séduit par leur manière de jouer.

Pub. le - MAJ le
