Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue 1

OM : l’UNAF s’indigne après l’abandon de la plainte contre Pablo Longoria

Par André Martins
1 min.
Pablo Longoria président de Marseille @Maxppp

L’abandon de la plainte initiée par la FFF contre Pablo Longoria, le président de l’OM, pour ses propos et critiques envers l’arbitrage après la défaite contre Auxerre (0-3), a surpris l’Union Nationale des Arbitres de Football (UNAF). Dans un communiqué publié lundi, le syndicat s’indigne : « Oubli… ou pas ! Quelle interprétation en donner ? » Longoria avait vivement critiqué l’arbitrage dans le tunnel de l’Abbé-Deschamps en février en accusant notamment le championnat français de corruption, avant de frapper une caisse à proximité. La FFF et la LFP avaient déposé une plainte pour diffamation, mais elle a été jugée irrecevable après que la consignation judiciaire n’a pas été payée.

La suite après cette publicité

L’UNAF affirme « avoir pris connaissance avec étonnement » de cette décision et alerte sur ses conséquences : « Au-delà de cette situation, l’UNAF souhaite alerter sur les répercussions que ce type de signal peut avoir sur l’ensemble du corps arbitral, et tout particulièrement sur l’arbitrage amateur, déjà fragilisé par une crise des vocations persistante. (…) L’UNAF restera mobilisée aux côtés du SAFE (le Syndicat des Arbitres du Football d’Elite) et de tous les arbitres, afin de défendre leur image, leur autorité et leur engagement indispensable ». De son côté, la FFF considère que la sanction infligée à Longoria (15 matchs de suspension) par la commission de discipline de la LFP était proportionnée, tandis que la plainte conjointe de la Ligue et du SAFE pour diffamation reste en cours.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier