OM : l’UNAF s’indigne après l’abandon de la plainte contre Pablo Longoria

L’abandon de la plainte initiée par la FFF contre Pablo Longoria, le président de l’OM, pour ses propos et critiques envers l’arbitrage après la défaite contre Auxerre (0-3), a surpris l’Union Nationale des Arbitres de Football (UNAF). Dans un communiqué publié lundi, le syndicat s’indigne : « Oubli… ou pas ! Quelle interprétation en donner ? » Longoria avait vivement critiqué l’arbitrage dans le tunnel de l’Abbé-Deschamps en février en accusant notamment le championnat français de corruption, avant de frapper une caisse à proximité. La FFF et la LFP avaient déposé une plainte pour diffamation, mais elle a été jugée irrecevable après que la consignation judiciaire n’a pas été payée.

L’UNAF affirme « avoir pris connaissance avec étonnement » de cette décision et alerte sur ses conséquences : « Au-delà de cette situation, l’UNAF souhaite alerter sur les répercussions que ce type de signal peut avoir sur l’ensemble du corps arbitral, et tout particulièrement sur l’arbitrage amateur, déjà fragilisé par une crise des vocations persistante. (…) L’UNAF restera mobilisée aux côtés du SAFE (le Syndicat des Arbitres du Football d’Elite) et de tous les arbitres, afin de défendre leur image, leur autorité et leur engagement indispensable ». De son côté, la FFF considère que la sanction infligée à Longoria (15 matchs de suspension) par la commission de discipline de la LFP était proportionnée, tandis que la plainte conjointe de la Ligue et du SAFE pour diffamation reste en cours.