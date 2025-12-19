OM : la FFF annule sa plainte contre Pablo Longoria

Auteur de propos très virulents contre l’arbitrage à l’occasion d’un Auxerre-OM de la saison dernière, Pablo Longoria avait été suspendu 15 matches par la LFP. L’affaire n’en était pas restée là puisque la Ligue et la FFF avaient déposé une plainte commune pour diffamation le 12 mai dernier. Ce soir, L’Équipe nous dévoile qu’un rebondissement s’est produit. Le quotidien relaie un courrier de Vincent Labrune adressé à son homologue de la FFF, Philippe Diallo lundi dernier. Et dans cette lettre, Labrune s’étonne du choix de la FFF de ne pas payer sa consignation judiciaire, entraînant la fin de la plainte.

La suite après cette publicité

« Dans le cadre du suivi de cette plainte, nous avons donc été extrêmement surpris d’apprendre que la FFF n’avait pas réglé la consignation auprès du Tribunal judiciaire de Paris, actant par conséquent l’irrecevabilité de sa constitution de partie civile. Alors que nos actions sur cette thématique étaient jusqu’à présent conduites conjointement, nous ne pouvons que regretter votre décision de vous retirer de cette affaire, qui aurait a minima mérité une discussion avec la LFP et le Safe (syndicat des arbitres), dont les plaintes se retrouvent maintenant affaiblies. » Au sein de la LFP, on pense que ce revirement de situation pourrait être dû à Anne Méaux, la patronne d’Image 7, l’agence qui gère la communication de la FFF et celle de Frank McCourt, le propriétaire de l’OM.