Le cas Majecki crispe le Stade Brestois

Radoslaw Majecki a fini par devenir la doublure de Grégoire Coudert au Stade Brestois. Prêté par l’AS Monaco, le gardien polonais a commis trop d’erreurs depuis le début de la saison pour rester numéro un aux yeux d’Eric Roy. Il n’est pas disqualifié non plus pour la suite mais son cas interroge. On évoque surtout un problème mental sur lequel le portier doit travailler pour regagner de la confiance et du temps de jeu. Pour le moment, il n’est pas question de casser son prêt, assure Grégory Lorenzi, le directeur sportif brestois à L’Equipe.

« On n’a jamais eu de discussion avec Monaco sur un éventuel retour. Je ne suis pas là pour faire le procès de "Radek", pour qui c’est d’abord un problème mental. Aujourd’hui, le numéro 1, c’est Greg, mais c’est vrai qu’on s’interroge, reconnaît le dirigeant un peu embêté par ce sujet à l’aube du mercato hivernal. Seulement, si on prend quelqu’un, il faut qu’il soit au-dessus des deux et il faut mettre les moyens. Est-ce la solution ? N’est-ce pas prendre un risque ? C’est un sujet très délicat. »