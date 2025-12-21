Liga : le FC Barcelone dompte Villarreal et reprend ses distances

Après la victoire du Real Madrid face à Séville, le FC Barcelone voulait reprendre ses distances, ce dimanche, en tête du classement. Sur la pelouse de Villarreal, quatrième au coup d’envoi, les Blaugranas se présentaient en 4-2-3-1 avec un quatuor offensif composé de Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha et Ferran Torres. Bousculé par le sous-marin jaune en début de rencontre (2e, 9e), le Barça prenait finalement l’avantage sur un penalty de Raphinha, fauché dans la surface et réaliste au moment de prendre à contre-pied Luiz Junior (0-1, 12e). Un premier tournant qui ne refroidissait pas les ardeurs de Villarreal.

Trouvé dans l’axe aux 18 mètres, Buchanan frôlait l’égalisation, mais sa tentative passait de peu à côté du cadre barcelonais (14e). Dans la foulée, Raphinha pensait s’offrir un doublé, mais son tir splendide s’écrasait sur la barre transversale (15e). Un début de match animé où Koundé, buteur contre son camp, était lui sauvé par la VAR (17e). Très en vue malgré une maitrise collective pour le Barça, Buchanan armait une nouvelle reprise qui terminait à quelques centimètres du poteau droit de Joan García (24e).

Villarreal se saborde, le Barça en profite

Après une première demi-heure très intense au niveau du pressing et avec de nombreuses contre-attaques, Villarreal baissait de régime et le Barça en profitait pour asseoir sa domination. Malgré une nouvelle occasion ratée par Buchanan après un gros loupé de Baldé (36e), le scénario souriait encore aux Culers. Coupable d’un tacle non maîtrisé sur Lamine Yamal, Veiga voyait logiquement rouge et laissait ses partenaires à dix (39e). En infériorité numérique, les locaux continuaient de subir et le Barça gérait tranquillement son avance. Pour la dernière demi-heure de jeu, Flick lançait Rashford et Lewandowski. Et le Barça faisait le break.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Barcelone 46 18 +31 15 1 2 51 20 4 Villarreal 35 16 +16 11 2 3 31 15

Profitant d’un cafouillage dans la surface, De Jong décalait Lamine Yamal, qui terminait d’un pointu du pied gauche imparable (0-2, 63e). À l’abri, les Blaugranas pouvaient également compter sur un Joan Garcia inspiré, à l’image de sa double parade face à Mikautadze (76e). Une maitrise globale assurant finalement un nouveau succès pour la formation catalane (2-0). Seule ombre au tableau ? La blessure de Jules Koundé dans les derniers instants. Au classement, le FC Barcelone conforte sa première place et compte désormais quatre longueurs d’avance sur le Real Madrid. De son côté, Villarreal (deux matches de retard) chute du podium.