Maroc : la confidence de Walid Regragui sur le retour d’Hakimi

Ce dimanche, le Maroc a parfaitement débuté sa CAN 2025 en s’imposant face aux Comores (2-0) grâce à des réalisations de Brahim Diaz et Ayoub El Kaabi. Défensivement, les latéraux Noussair Mazraoui et Anass Salah-Eddine ont donné satisfaction. Au point de remettre en cause l’intégration du blessé Achraf Hakimi ? Pas pour Walid Regragui comme il l’a confié en conférence de presse.

La suite après cette publicité

« On a toujours besoin de Hakimi. Il n’y a aucune équipe qui peut se permettre de jouer sans son meilleur élément. C’est le meilleur joueur africain et l’un des meilleurs au monde. Nous n’avons pas pris de risques avec lui. Nous avons très envie de le récupérer, pas pour un match ou vingt minutes. Nous sommes persuadés qu’il jouera cette CAN et nous sommes impatients de le revoir ».