Maroc : la réaction à chaud de Walid Regragui après le succès face aux Comores

Ce dimanche, le Maroc lançait sa CAN à domicile en affrontant les Comores. Une rencontre piège qui se jouait sous une pluie diluvienne à Rabat. Finalement, après une première période difficile, les Lions de l’Atlas ont trouvé la faille lors du second acte grâce à des buts de Brahim Diaz et Ayoub El Kaabi (2-0). Après la rencontre, Walid Regragui a fait part de sa satisfaction.

La suite après cette publicité

« Ce n’est jamais facile de rentrer dans une compétition. Le match d’ouverture est toujours difficile. On a fait le boulot. On a maîtrisé le match en première période et on ne s’est pas créé suffisamment d’occasions. Il y avait un manque de présence dans la surface. On est revenus sur nos défauts. On a corrigé ça en seconde période avec les changements et l’intensité mise en première période. A partir du moment où on a mis nos deux buts, on a maîtrisé. C’est de bon augure. C’était important de gagner le premier match devant nos supporters. C’est une bonne manière de rentrer dans la compétition », a relaté le sélectionneur marocain.