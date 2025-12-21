CAN 2025 : porté par Brahim Diaz, le Maroc débute par un succès face aux Comores

Enfin ! Le football africain était de retour ce dimanche avec le match d’ouverture entre le Maroc et les Comores. Sur le papier, pas de faux-semblants, le Maroc était l’ultime favori de cette affiche. Avec l’objectif affirmé de soulever le trophée le 18 janvier prochain devant son public, la formation de Walid Regragui devait tout de même se méfier d’une équipe des Comores, talentueuse et souvent surprenante quand elle doit faire déjouer. Au niveau du onze titulaire marocain, pas vraiment de surprise. Trop juste, Achraf Hakimi était laissé sur le banc dans ce match au profit de Mazraoui, alors que Romain Saïss reprenait sa place en tant que capitaine et titulaire en défense centrale.

Sous une pluie battante, le Madrilène Brahim Diaz donnait donc le coup d’envoi de cette rencontre très attendue. Et il faut dire que malgré une large domination, tout ne commençait pas parfaitement pour le Maroc. Si Brahim obtenait un penalty après 10 minutes de jeu, Soufiane Rahimi, spécialiste de l’exercice, le manquait complètement (11e). De quoi faire douter son équipe dans cette rencontre. Et pour ne rien arranger, dans la foulée, le capitaine Romain Saïss était contraint de céder sa place sur blessure (19e). Voilà un début de CAN bien galère donc pour les Lions de l’Atlas, qui ne parvenaient pas à se montrer vraiment dangereux. Sans doute pris par l’enjeu, les coéquipiers d’Azzedine Ounahi étaient globalement timides.

Brahim Díaz répond présent

Seul Brahim Diaz tentait de faire bouger les lignes, mais il était bien seul. Trop. À la mi-temps, les deux équipes rentraient au vestiaire avec un 0-0 et une énorme bronca du public marocain pour son équipe. La seconde période devait donc faire du bien aux têtes et permettre de revenir avec de meilleures intentions. Cela a été le cas. Surtout, le Maroc a profité des premiers espaces laissés par les Comores pour faire mal. Si les coéquipiers de l’ancien Auxerrois Youssouf M’Changama avaient décidé de rester en défense, ils se sont fait punir au seul moment où ils se sont relâchés. C’est Brahim Díaz qui a fait trembler les filets sur un bon service de Mazraoui au point de penalty (55e, 1-0).

Un but libérateur pour cette équipe du Maroc, qui poussait un grand ouf de soulagement. Tout comme le public. Mais ce but créait aussi un relâchement inattendu pour… Nayef Aguerd. Le défenseur de l’OM pensait que l’arbitre avait sifflé, s’arrêtait complètement de jouer et laissait filer seul au but Rafiki Saïd. Ce dernier se jouait d’El Yamiq mais butait sur Bounou (59e). Furieux, les autres défenseurs marocains se jetaient sur Aguerd pour le réprimander de son attitude étonnante, créant un moment de flottement. Qu’importe, le Maroc, dominateur, finissait par se mettre à l’abri définitivement sur un chef-d’œuvre d’Ayoub El Kaabi. Le buteur marocain claquait un ciseau retourné sensationnel qui ne laissait aucune chance au portier comorien (75e, 2-0). 2-0, score final. Le Maroc débute sa CAN par un succès. Tout n’a pas été parfait, loin de là, mais le plus dur est fait ! À noter qu’Achraf Hakimi n’est pas rentré dans ce match.