La nouvelle star surprise de l’Angleterre, la réponse tonitruante de Raphinha à la FIFA

Morgan Rogers fait sensation

Grâce à un Morgan Rogers de gala auteur d’un doublé, Aston Villa a battu les Red Devils 2-1 à Villa Park. L’international anglais est en train de prendre une dimension incroyable dans cette équipe, un statut encore plus renforcé avec sa prolongation jusqu’en 2031. Morgan Rogers fait sûrement moins parler que Jude Bellingham, Cole Palmer ou Marcus Rashford, mais ses performances parlent pour lui et l’Angleterre n’a d’yeux que pour lui. «Il ressemble au numéro 10 parfait», écrit le Daily Mail. Déjà 7 buts et 3 passes décisives en 17 matches de Premier League pour Morgan Rogers, qui en plus de son efficacité et de son talent bénéficie d’une polyvalence assez rare. Bref, le profil typique du couteau suisse qui est excellent partout où il joue. De quoi faire trembler Jude Bellingham, son concurrent direct.

Le retour au premier plan de Raphinha

Le Barça a bouclé cette année 2025 de la plus belle des manières avec un succès 2-0 sur la pelouse de Villarreal, trois points de plus qui assurent à Barcelone le statut de champion d’hiver. Le Barça finit fort une année qui a été très positive pour le club catalan avec une pluie de titres et un très beau parcours en Ligue des Champions. À la Ceramica, deux joueurs ont brillé un peu plus que les autres : c’est Lamine Yamal et Raphinha. Le premier a provoqué le carton rouge de Renato Veiga, avant d’inscrire le deuxième du Barça. Raphinha lui a encore été l’arme offensive numéro une en ouvrant le score, pas besoin non plus de décrire son travail défensif monstrueux. «Raphinha répond à la FIFA» écrit même Mundo Deportivo. Quoi de mieux qu’une telle performance pour boucler une semaine où il a été oublié dans le onze type des trophées The Best ? Le Brésilien sort de la saison la plus aboutie de sa carrière, sa blessure en début d’exercice l’a un peu freiné, mais dès son retour il a relancé la machine. Le vice-capitaine barcelonais a prouvé qu’il était indispensable pour Hansi Flick et qu’il était bien plus que le lieutenant de Lamine Yamal.

Le Maroc répond présent pour son entrée en lice

Les Lions de l’Atlas ont parfaitement lancé leur Coupe d’Afrique des Nations à domicile en s’imposant 2-0 contre les Comores. Brahim Diaz a ouvert le score sur un centre de Mazraoui, avant qu’Ayoub El Kaabi ne double la mise d’une retournée incroyable en guise de dessert. Brahim Diaz fait taire tout le monde, critiqué ces derniers temps au Maroc, le milieu offensif du Real Madrid a répondu présent pour l’entrée en lice de sa nation. Il a provoqué un pénalty en deuxième mi-temps avant de délivrer tout un stade avant l’heure de jeu. Entame réussie pour le Maroc et donc pour Brahim Diaz qui a assuré l’intérim au niveau du leadership en l’absence d’Achraf Hakimi, toujours juste pour jouer. La presse marocaine est satisfaite de cette première victoire dans cette CAN et également du record qui continue de s’améliorer. Les Lions de l’Atlas en sont à leur 19ème victoire de suite, une statistique qui n’a pas vraiment d’importance dans cette CAN, mais qui arrive un peu comme la cerise sur le gâteau.