Ligue 1

PSG : coup dur pour Quentin Ndjantou

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Quentin Ndjantou en action avec le PSG. @Maxppp

Nouveau blessé de longue durée pour le Paris Saint-Germain. Il s’agit de Quentin Ndjantou, qui a été touché aux ischio-jambiers lors du 32e de finale de Coupe de France face à Fontenay samedi dernier.

Le club de la capitale avait évoqué des examens supplémentaires et selon Le Parisien, c’est une absence de 6 à 8 semaines qui est désormais annoncé pour le milieu offensif âgé de 18 ans. Un coup d’arrêt pour le jeune joueur qui a multiplié les apparitions ces derniers mois, et un nouveau coup dur pour le PSG, qui peine à stabiliser son effectif, entre les retours de blessures, les nouveaux blessés et les absents partis à la CAN (Hakimi, Mbaye).

Pub. le - MAJ le
