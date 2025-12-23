Amir Richardson annonce son envie de revenir à Nice

Ces derniers jours, la rumeur envoyant Amir Richardson à Nice prend de l’ampleur. Peu utilisé avec la Fiorentina cette saison (2 matches), le milieu marocain, qui ne comprend pas son traitement en Italie comme lui-même l’a avoué au micro de L’Equipe, est dans le viseur du club azuréen, en difficulté depuis le début de la saison. Passé par le Gym entre 2012 et 2019, le joueur de 23 ans a expliqué à nos confrères qu’il souhaitait revenir du côté de l’Allianz Riviera cet hiver :

«c’est mon club de cœur. J’ai grandi à Nice, ma mère y habite encore. Je sais qu’il vit une mauvaise passe mais en vrai, le Gym est un très bon club de Ligue 1. Ça arrive à tout le monde les mauvaises passes. Nice, c’est clairement ma priorité. Je sais qu’ils vivent une mauvaise passe, ça arrive à tout le monde. En un mercato, même sur un match, ça peut changer.» Actuellement, Nice travaillerait pour obtenir son prêt sans option d’achat à en croire les informations du journal.