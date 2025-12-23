Menu Rechercher
OL : la date d’arrivée d’Endrick est connue

Endrick à l'entrainement du Real Madrid @Maxppp

L’OL vient d’officialiser la venue d’Endrick lors de ce mercato hivernal via un prêt payant d’1 M€. Un énorme coup réalisé par le club rhodanien, qui n’avait que Martin Satriano pour le poste de numéro 9. C’est ce manque qui a convaincu le Brésilien de 19 ans de rejoindre la France, avec la garantie d’un temps de jeu conséquent. Et visiblement, l’OL va pouvoir très vite compter sur lui. Dans le communiqué officiel, la date d’arrivée du joueur est dévoilée.

« L’Olympique Lyonnais se réjouit d’accueillir Endrick, qui sera présent dès le 29 décembre à la reprise du groupe professionnel, et remercie le Real Madrid pour la qualité des échanges et de sa collaboration ayant permis son arrivée », peut-on lire. Reste à savoir s’il sera qualifié pour la rencontre de Ligue 1 prévue le samedi 3 janvier face à l’AS Monaco à 17 heures.

