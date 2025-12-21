Liga : le Real Betis corrige Getafe

Le Real Betis a régalé ses supporters au Stade La Cartuja pour sa dernière sortie en Liga de l’année 2025, contre Getafe (11e), pour le compte de la 17e journée. Les hommes de Manuel Pellegrini se sont largement imposés face à la troupe de José Bordalas (4-0), avec notamment un doublé d’Aitor Ruitbal (16e, 49e).

Série en cours Plus de statistiques Betis V N V D V Getafe D D D V V

Pablo Fornals (52e) et Juan Hernández (60e) ont ensuite corsé l’addition pour les visiteurs, avant que Borja Mayoral ne rate un penalty côté Getafe en fin de partie (89e). Au classement de ce championnat d’Espagne, le Real Betis est toujours sixième, à deux unités de l’Espanyol Barcelone (5e). Les Sévillans débuteront leur année 2026 par un déplacement au Santiago Bernabeu pour affronter le Real Madrid, le 4 janvier. De son côté, Getafe ira également à Madrid, mais sur le terrain du Rayo Vallecano, deux jours avant.