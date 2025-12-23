Menu Rechercher
Commenter 17
Ligue 1

Le premier message d’Endrick sous les couleurs de l’OL

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Endrick sur le banc de touche du Real Madrid @Maxppp

La grande nouvelle est enfin tombée. «L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour l’arrivée, sous la forme d’un prêt payant de 1 M€ maximum, de l’attaquant international brésilien Endrick jusqu’à la fin de la saison».

La suite après cette publicité
Endrick
Allez les Gones! 🙌🏿🦁 @OL #NewProfilePic
Voir sur X

Forts de cette arrivée XXL, les Rhodaniens ont enfin l’attaquant de poids tant espéré par Paulo Fonseca. Attendu avec sa nouvelle équipe le 29 décembre prochain, Endrick a déjà envoyé son premier message aux fans lyonnais sur son compte X. « Allez les Gones ! », a-t-il posté, avec une photo de lui posant sous la tunique de l’OL.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (17)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Endrick

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Endrick Endrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier