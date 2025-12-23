Le premier message d’Endrick sous les couleurs de l’OL

La grande nouvelle est enfin tombée. «L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour l’arrivée, sous la forme d’un prêt payant de 1 M€ maximum, de l’attaquant international brésilien Endrick jusqu’à la fin de la saison».

Forts de cette arrivée XXL, les Rhodaniens ont enfin l’attaquant de poids tant espéré par Paulo Fonseca. Attendu avec sa nouvelle équipe le 29 décembre prochain, Endrick a déjà envoyé son premier message aux fans lyonnais sur son compte X. « Allez les Gones ! », a-t-il posté, avec une photo de lui posant sous la tunique de l’OL.