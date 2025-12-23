L’arrivée d’Endrick à l’OL excite déjà tout le Brésil

Le prêt d’Endrick à l’Olympique Lyonnais, officialisé ce mardi par le Real Madrid, marque une étape importante dans la jeune carrière de l’attaquant brésilien de 19 ans. Peu utilisé cette saison par Xabi Alonso, avec seulement trois apparitions et une moyenne de 33 minutes disputées, le prodige formé à Palmeiras sort également d’une période compliquée physiquement, marquée par une blessure contractée lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA aux États-Unis, suivie d’une rechute qui l’a éloigné durablement des terrains jusqu’à la mi-septembre. Selon ESPN Brasil, la décision de quitter temporairement Madrid a été prise dès que le club espagnol a signalé au joueur qu’il serait ouvert à un départ en prêt afin qu’il retrouve du rythme et du temps de jeu. Lyon s’est rapidement imposé comme une destination prioritaire, les dirigeants rhodaniens ayant manifesté leur intérêt dès le mois d’octobre. Le prêt, d’une durée de six mois sans option d’achat, coûtera un million d’euros au club français, qui prendra également en charge environ la moitié du salaire du joueur. Le Real Madrid, de son côté, ne souhaite en aucun cas se séparer définitivement d’un attaquant qu’il considère toujours comme un investissement stratégique pour l’avenir.

Comme le souligne Globo, plusieurs facteurs ont pesé dans le choix d’Endrick, à commencer par le projet sportif lyonnais et la présence sur le banc de Paulo Fonseca, un entraîneur portugais avec lequel la barrière linguistique est quasi inexistante, élément jugé important pour faciliter son adaptation. L’Olympique Lyonnais, engagé en Ligue Europa et actuellement en tête de la phase de ligue avec cinq victoires en six matches, offre également un contexte compétitif attractif, dans un championnat français considéré comme l’un des principaux viviers européens malgré un rayonnement moindre que la Liga ou la Premier League. Le club ne disposait plus d’un attaquant au profil explosif et axial d’Endrick après les départs d’Alexandre Lacazette et de Georges Mikautadze, ce qui devrait rapidement lui ouvrir des opportunités de titularisation. L’OL a d’ailleurs mis en avant la « solide expérience » du Brésilien malgré son jeune âge, son impact offensif et sa capacité à faire la différence dans les moments clés. Endrick portera le numéro 9 et est attendu à Lyon le 29 décembre. L’objectif est clair : enchaîner les matches, retrouver de la confiance et se repositionner dans la course à la sélection brésilienne, alors que la Coupe du monde 2026 se profile. Auteur de sept buts en 37 matches avec le Real Madrid et déjà international à 14 reprises dans le cycle actuel, Endrick voit ce prêt comme une étape cruciale pour relancer sa progression et confirmer, sur la scène européenne, les immenses attentes placées en lui.

Le Brésil est pressé de le voir à l’œuvre

L’arrivée d’Endrick à l’Olympique Lyonnais suscite déjà de nombreuses réactions, notamment au Brésil, où le parcours du jeune attaquant est suivi de très près depuis ses débuts tonitruants à Palmeiras. Pour plusieurs observateurs, ce prêt apparaît comme une étape logique, presque nécessaire, dans une trajectoire qui s’est quelque peu figée au Real Madrid faute de temps de jeu et de continuité sportive : «je pense qu’Endrick a pris trop de temps pour quitter le Real Madrid en prêt. Il aurait pu le faire à la fin de 2024, ou au plus tard lors du dernier mercato d’été. Nous savions déjà qu’il ne jouerait pas sous les ordres de Xabi Alonso, et que son principal objectif était la Coupe du Monde. Par conséquent, je vois son déménagement à Lyon comme une bonne chose, mais cela aurait pu arriver plus tôt. Je pense que Lyon pourrait être le bon endroit pour lui pour obtenir beaucoup de temps de jeu, surtout avec Paulo Fonseca qui aime ce type de joueur», nous précise Arthur Quezada, journaliste brésilien pour TNT Sports. Dans un championnat exigeant sur le plan physique et dans un club en reconstruction offensive, Endrick semble ainsi réunir plusieurs conditions favorables à une relance réussie. Un entraîneur adepte de profils explosifs, un effectif en quête de référence offensive et une scène européenne avec la Ligue Europa pour s’exprimer.

Au-delà du simple enjeu du temps de jeu, le regard porté sur Endrick au Brésil témoigne aussi d’une attente forte autour de sa capacité à redevenir un joueur central dans un projet sportif. Son passage au Real Madrid, bien que formateur, a brouillé son image auprès du grand public brésilien, habitué à le voir briller et porter les siens dès l’adolescence : «au Brésil, il était un joueur vedette, jouant pour Palmeiras. Au Real Madrid, il a disparu. C’est pourquoi les Brésiliens sont impatients de voir Endrick dans un contexte différent. Il est mentalement très fort, je crois qu’il s’adaptera rapidement. Peut-être qu’il deviendra l’un des meilleurs attaquants de la Ligue 1. Endrick est très fort physiquement, je pense que c’est un facteur important en Ligue 1. Il a faim de jouer et d’essayer de sécuriser une place en Coupe du Monde. En France, il aura plus d’opportunités et avec le bon entraîneur, je pense qu’il s’adaptera», conclut Arthur Quezada. Plus qu’un simple prêt, ce passage à Lyon ressemble à un tournant stratégique dans sa carrière, avec en ligne de mire un objectif clair : redevenir un attaquant incontournable et se replacer durablement dans les plans de la Seleção à l’approche de la Coupe du monde 2026.